Ümraniye’de trafikte yol verme tartışması izleyenleri ikiye böldü: Kaynak mı şerit değiştirme mi?

Nedim Şener SPK Başkanı'nın istifasının zamanlamasına dikkat çekti: Sağlığın bugün mü bozuldu?
Gazeteci Nedim Şener, TVNET’te canlı yayınlanan Net Bakış programında, sermaye piyasalarındaki usulsüzlük iddialarını ve haksız kazanç tartışmalarını değerlendirdi. Banka faizlerinin çok üzerinde kazançlar elde edilmesine tepki gösteren Şener, bu durumun kamu vicdanını yaraladığını belirtti. SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün sağlık gerekçesini öne sürmesine de tepki gösteren Şener, “Sağlığın bugün mü bozuldu?” diye sordu. Kurumun yatırımcıları koruma ve piyasaları denetleme sorumluluğunu hatırlatan Şener, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Şener, “Devletin sistematiği şudur: Vurdun mu indireceksin” ifadeleriyle sürecin kararlılıkla yürütülmesi çağrısında bulundu.