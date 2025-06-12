İsrail yardım almaya gelen 57 kişiyi katletti

Üç ay boyunca Gazze’ye tam kuşatma uygulayarak 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum eden işgalci İsrail ordusu, sözde yardım dağıtımı noktalarında katliam işlemeye devam ediyor. Gazze’deki sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail ile ABD tarafından kurulan Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın (GHF), insani yardım dağıtmak için belirlediği çeşitli toplanma alanlarına gelen Filistinli sivillere İsrail kuvvetleri tarafından dün de ateş açıldı. Kaynaklar, işgal güçlerinin bu noktalarda açtığı ateş sonucu 57 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği bilgisini verdi. İsrail ordusunun Gazze’nin çeşitli noktalarına yönelik hava saldırıları da sürüyor. Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta dün sabah saatlerinde bir eve düzenlenen bombardımanda 8 Filistinli daha hayatını kaybetti. Hastane kaynakları, gün boyunca Gazze’nin çeşitli noktalarını hedef alan terör devleti İsraik bombardımanlarında toplam ölü sayısının 17’ye ulaştığını ifade etti.