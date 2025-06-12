Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail yardım almaya gelen 57 kişiyi katletti

İsrail yardım almaya gelen 57 kişiyi katletti

04:0012/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İsrail, ABD ile birlikte kurduğu “Gazze İnsani Yardım Vakfı”nın (GHF), yardım dağıtmak için belirlediği alanlara gelen Filistinlilere ateş açtı. Saldırılarda 57 Filistinli hayatını kaybetti.

Üç ay boyunca Gazze’ye tam kuşatma uygulayarak 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum eden işgalci İsrail ordusu, sözde yardım dağıtımı noktalarında katliam işlemeye devam ediyor. Gazze’deki sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail ile ABD tarafından kurulan Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın (GHF), insani yardım dağıtmak için belirlediği çeşitli toplanma alanlarına gelen Filistinli sivillere İsrail kuvvetleri tarafından dün de ateş açıldı. Kaynaklar, işgal güçlerinin bu noktalarda açtığı ateş sonucu 57 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği bilgisini verdi. İsrail ordusunun Gazze’nin çeşitli noktalarına yönelik hava saldırıları da sürüyor. Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta dün sabah saatlerinde bir eve düzenlenen bombardımanda 8 Filistinli daha hayatını kaybetti. Hastane kaynakları, gün boyunca Gazze’nin çeşitli noktalarını hedef alan terör devleti İsraik bombardımanlarında toplam ölü sayısının 17’ye ulaştığını ifade etti.



#Soykırım
#İsrail
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne kadar sürecek? İşte 2025 karne günü ve yaz tatili başlangıcı ve bitişi