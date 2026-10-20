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Palamutta tarihi bolluk yaşanıyor: 1987'den bu yana böylesi görülmedi

Palamutta tarihi bolluk yaşanıyor: 1987'den bu yana böylesi görülmedi

15:57, 20/10/2026, Salı
AA
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Palamutta tarihi bolluk yaşanıyor: 1987'den bu yana böylesi görülmedi
İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdoğan Kartal: Gerçekten 'deniz palamut dolu, Karadeniz palamut fışkırıyor'

Palamut avcılığında bu sezon uzun yıllardır görülmeyen bolluk yaşanırken balıkçılar, bu bereketin kasım sonuna kadar sürmesini ve sezonun geri kalanında hamsi, çinekop ve lüfer avında verim bekliyor.

Av sezonunun palamuttaki bereketle başlamasının sevincini yaşayan balıkçılar, vatandaşların bu sezon daha çok balık tüketmesini istiyor.

İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Başkanı Metin Akçay, yaptığı açıklamada, 1,5 ayı aşkın süredir avcılık yapıldığını, çok iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Bu dönemde palamut bolluğuyla karşılaştıklarını belirten Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sezon bereketi daha devam edecek. Bir ay daha sürmesini bekliyoruz. 1987'den beri hallerdeyim, o yıldan bu tarihe kadar böyle bir balıkçılıkla ilk defa karşılaşıyoruz. 2005'te olmuştu ama bu yıl gerçekten çok bol. Yani Doğu Karadeniz'de de batıda da oluyor. Herkes bu işten nasipleniyor. Vatandaş da bol bol balık tüketecek. Ucuz bir şekilde tüketip çoluğuna çocuğuna yedirecek."

"Sezonun geri kalanı için de umutluyuz"

Metin Akçay, bir palamudun ortalama 800 gram geldiğini ve hallerde 40 lira ile 60 lira arasında satıldığını ifade etti.

Akçay, şu anda en çok palamut avlandığını, hamsinin de bu yıl bol olmasını beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Palamut ve hamsiyle birlikte bu sezon çinekopu da lüfer balığını da bol bekliyoruz. Şartlar, hava, iklim gibi bütün her şey bir araya gelince denizlerimiz verimli oluyor. Sezonun geri kalanı için umutluyuz. Dediğim gibi palamudun peşinde çinekopumuz, lüferimiz olacak. Daha sonra da hamsimiz devam edecek. Dördüncü aya kadar umutlu bir şekilde balıkçılık sürecek. Palamut ise mevsim balığı olduğu için kasım sonlarına kadar devam eder. Temennimiz aralık ayını da bulması."

"Vatandaşlarımız daha çok balık tüketsin"

İSKOMDER Başkanı Akçay, vatandaşlara daha çok balık tüketmeleri çağrısında bulunarak, "Onlar ne kadar bol tüketirlerse bu balık o kadar çok satılacaktır. Fiyatlar da çok ideal." diye konuştu.

Balıkçıların zor şartlar altında çalıştığını ifade eden Akçay, balıkçılık faaliyetlerinin sürmesi için vatandaşların alışverişe devam etmesi gerektiğini belirtti.

"Deniz palamut dolu diyebiliriz"

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdoğan Kartal da sezona palamudun damga vurduğunu, ancak fiyat uygun olmasına rağmen talebin istenilen düzeyde olmadığını dile getirdi.

Geçmişte buna yakın sezonlar yaşandığını ancak bu yılın farklı olduğunu söyleyen Kartal, "Gerçekten 'deniz palamut dolu, Karadeniz palamut fışkırıyor' diyebiliriz. Palamut ciddi şekilde ucuz. Onun için palamudun peşine koşmamız lazım. Sofrada çoluk çocuğumuz hepimiz palamut yiyerek, balık yiyerek bunca yılın eksiğini tamamlayalım bence. Geçmiş yıllarda olmuştur ama uzun dönem sonra böyle bir palamut bolluğu olmadı." dedi.

Kartal, palamut fiyatlarının yerine göre değişebildiğini ancak en ucuzunun Doğu Karadeniz'de olduğunu belirterek, "Toptan fiyatı için 25-30 liralar konuşuluyor. İstanbul'da toptanda 50 liradan gidiyor tanesi. Palamutlar şu anda ortalama bir kilogram, bir kilograma yaklaştık. Bunların fiyatı (perakendede) 100 lira ile 125 lira arasında değişiyor. Tabii Karadeniz fiyatları daha düşük." diye konuştu.

"Diğer balıklarda da eksiklik yok"

Erdoğan Kartal, şu anda erken olmasına rağmen hamside de verimin iyi olduğuna dikkati çekerek, "Palamutun peşinde koştuğumuz için diğer balıkları hiç görmüyoruz ama diğer balıklarda da eksiklik yok. Palamut azaldıktan sonra diğer kısımda da bereketin iyi olduğunu düşünüyorum. En azından hamsimizi iyi görüyoruz." ifadesini kullandı.

Tüm meyvelerde bu yılın bereketli geçtiğini söyleyen Kartal, "Böyle bir bolluk olduğu zaman bunun aynısının denize yansıdığını görebiliriz. (Sezonun kalanı için) Umutluyuz." dedi.

Kartal, balıkçılıkta maliyetlerin yükseldiğini belirterek, öngörülebilirliğin artırılması, hal sisteminin değiştirilmesi ve kooperatiflerin balıkçılığı sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

Havaların soğumasıyla birlikte tüm balıkların yenilmeye başlanabileceğini ifade eden Kartal, kasım ayının ortasından sonra hamsinin daha da yağlanacağını ve lezzetli hale geleceğini sözlerine ekledi.

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Başlıklar :Balıkbalıkçılıkhamsiİstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliğiİstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları DerneğiMetin Akçaypalamut
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