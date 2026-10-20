Elazığ’ın dünyaca ünlü vişne mermeri ihracatta rekora koşuyor: Çin’e satışlar yüzde 30 arttı

Tufan, vişne mermerinin ihracat fiyatının ürünün renk ve desen özellikleri, kalite sınıfı, ebatları, sipariş hacmi ve teslimat koşulları gibi unsurlara bağlı olarak değişebildiğine dikkati çekerek, "Yıllık üretim kapasitemiz fabrikada 200 bin metrekare blok olarak 15-20 bin ton civarı seviyesinde." dedi.





Bu yıl Çin'e vişne mermeri ihracatında artış yaşandığına işaret eden Tufan, "Çin, vişne mermerimiz için en önemli pazarlardan biri. Bu ülkeye ağırlıklı olarak blok ve moloz mermer ihracatı gerçekleştiriyoruz. 2026 yılının ocak-haziran döneminde Çin'e ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30 artırdık. Vişne mermerimiz, kendine özgü rengi, lüks görünümü ve doğal yapısıyla bu yılın en çok ilgi gören taşımız. Bu ilgi, vişne mermerinin uluslararası pazardaki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.