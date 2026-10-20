Milli İHA ANKA’nın uçuşuna Neşet Ertaş'ın unutulmaz türküsü eşlik etti
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA insansız hava aracının gökyüzündeki uçuş görüntülerini usta sanatçı Neşet Ertaş'ın seslendirdiği “Ben Melamet Hırkasını (Haydar Haydar)” türküsü eşliğinde paylaştı. Gökyüzünde süzülen milli İHA'nın görüntüleri dikkat çekerken, TUSAŞ'ın geliştirdiği ANKA-3'ün yeni konfigürasyonunda faydalı yük kapasitesinin 1.750 kilograma çıkarılması hedefleniyor.
NEŞET ERTAŞ'IN TÜRKÜSÜYLE ANKA PAYLAŞIMI
TUSAŞ, ANKA İHA'nın uçuşundan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülere, Neşet Ertaş'ın hafızalara kazınan “Ben Melamet Hırkasını” türküsü eşlik etti.
Gökyüzünde süzülen ANKA'nın yer aldığı paylaşım, yerli savunma sanayii ürünlerinden birini bu kez müzik eşliğinde gündeme taşıdı.
ANKA, 30 SAATE KADAR HAVADA KALABİLİYOR
TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA, orta irtifa uzun havada kalış sınıfında yer alan insansız hava araçları arasında bulunuyor. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri için geliştirilen platform, farklı faydalı yüklerle çeşitli görevleri yerine getirebiliyor.
Şirketin yayımladığı teknik bilgilere göre ANKA, 30 saate kadar havada kalabiliyor, 30 bin fit irtifaya çıkabiliyor ve 250 kilometrenin üzerinde veri bağı menzili sunuyor. Platformun faydalı yük kapasitesi ise 350 kilogramın üzerinde.