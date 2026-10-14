Türk mutfağı Cenevre’deki BM festivalinde ilgi gördü

Türkiye'nin savunma gücü Suudi Arabistan'da: Mekke anlaşması sahada karşılık buldu

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, olağanüstü toplantısını Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye’den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildiride, ortak savunma taahhütlerinin derhal uygulamaya geçirilmesi ve kararlaştırılan kuvvetlerle askeri kabiliyetlerin Suudi Arabistan’da hızlı şekilde konuşlandırılması için gerekli adımların atılması kararlaştırıldı. Bildiride, söz konusu adımların askeri bütünleşmeyi ve ortak kapasiteyi güçlendirerek tehditlere karşı koyma ve savunma kabiliyetini artıracağı belirtildi.