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İstanbul'da yarın okullar tatil

İstanbul'da yarın okullar tatil

18:38, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 19:01, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul'da yarın okullar tatil
İstanbul'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle megakentte okullar yarın tatil edildi.

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu. Öte yandan Valilik, bugün saat 21.00 itibariyle motosiklet ve türevleri araçların trafiğe çıkışının yasaklandığını da belirtti. Alınan kararlar doğrultusunda; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile, gazi, malûl gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacak.

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bir dizi tedbir kararı aldı.

Alınan kararlar kapsamında 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilirken, bazı kamu personeline idari izin tanındı ve motosiklet kullanımı yasaklandı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında, olumsuz hava koşullarının kentte başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını olumsuz etkilediği belirtildi. Yağışların yarattığı olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla alınan tedbirler kamuoyuyla paylaşıldı.

Okullar tatil edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verildi.

Kamu personeline idari izin

Alınan kararlar doğrultusunda; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile, gazi, malûl gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacak. Ancak sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında görev yapan birimlerdeki kadın personel bu idari izin kapsamının dışında tutuldu. Öte yandan, 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan çalışan anneler ise meslek grubuna bakılmaksızın idari izinli sayılacak.

Motosiklet trafiğine yasak getirildi

Ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.00’den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.

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Başlıklar :İstanbulOkulTatil
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