18:26, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 18:39, 14/10/2026, Çarşamba
Beykoz'u sağanak vurdu: Araçlar çamurlu suya gömüldü
İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış, Beykoz ilçesinde hayatı felç etti. Kuvvetli yağmurun getirdiği sel suları ara sokaklardaki asfaltı yerinden söküp parçalarken, birçok noktada kısmi çökmeler meydana geldi. Beykoz-Riva Yolu ve Yalıköy Mahallesi'nin ana arterleri tamamen çamurlu sel sularıyla kaplandı. Tekerlek boyunu aşan çamurlu su birikintilerine batan araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücülerin ve vatandaşların yaşadığı zorlu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
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