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MKE TOLGA lazer silah sistemi 760 metredeki dronu imha etti
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Adem Değirmenci
17:19, 13/10/2026, Salı

MKE TOLGA lazer silah sistemi 760 metredeki dronu imha etti

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen TOLGA Lazer Silah Sistemi, ATEŞ SERBEST-2026 Faaliyeti'nde ilk kez görev aldı. 20 kilovat gücündeki lazer sistemi, 760 metre mesafedeki dron hedefini başarıyla imha etti.

20 KW GÜCÜNDEKİ LAZERDEN TAM İSABET

MKE mühendisleri tarafından geliştirilen TOLGA Lazer Silah Sistemi, Millî Savunma Bakanlığı tarafından icra edilen ATEŞ SERBEST-2026 Faaliyeti kapsamında test edildi. Dört adet 5 kilovatlık fiber lazerden oluşan, toplam 20 kilovat güce sahip sistem, 760 metre uzaklıktaki dron hedefini etkisiz hale getirdi. Hava, kara ve deniz tehditlerine karşı kullanılmak üzere geliştirilen sistem, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin tespit, takip ve komuta-kontrol altyapısıyla entegre çalışabiliyor.

ÜÇ FARKLI MÜDAHALE SEÇENEĞİ SUNUYOR

TOLGA Lazer Silah Sistemi, hava tehditlerine karşı kamaştırma, karartma ve tahrip olmak üzere üç farklı müdahale yöntemiyle görev yapabiliyor. Sistem, 4 bin 500 ila 2 bin 500 metre mesafede hedefin kamerasında geçici körlük oluşturmayı, 2 bin 500 ila bin 500 metre aralığında ise kalıcı körlük meydana getirmeyi amaçlıyor. 1.500 ila 100 metre mesafede ise hedefin gövdesinde tahribat oluşturarak tehdidi bertaraf edebiliyor.

360 DERECE HAREKET KABİLİYETİ

360 derece hareket kabiliyetine sahip TOLGA'nın kulesinde, elektrik enerjisini doğrudan doğrusal harekete dönüştüren lineer motor teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji, tespit edilen tehditlerin yüksek hassasiyet, ivme ve hızla takip edilmesine imkan sağlıyor. ATEŞ SERBEST-2026 Faaliyeti'nde 760 metre mesafedeki dron hedefinin imha edilmesiyle TOLGA Lazer Silah Sistemi, yakın hava savunması alanındaki kabiliyetlerini sahada gösterdi.

Başlıklar :Makine ve Kimya EndüstrisiMKE TolgaATEŞ SERBEST-2026Dron
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