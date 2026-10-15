DASAL’ın insansız sistemleri Ateş Serbest-2026’da sahne aldı: İHA’larla sisleme ve keskin nişancı hedefi imhası
DASAL Havacılık Teknolojileri tarafından geliştirilen insansız hava araçları, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı’nda farklı görevlerdeki kabiliyetlerini sergiledi. MİKON Kamikaze İHA sistemleriyle havada yaklaşık 15 dakika sisleme yapılırken, MİKON Gözükara İHA’ları keskin nişancı timine yönelik senaryoda görev aldı. PUHU C75 Kargo İHA ise cephe hattındaki birliklere otonom uçuşla mühimmat ulaştırdı.
MİKON’DAN 15 DAKİKALIK KESİNTİSİZ SİSLEME
Ankara’nın Polatlı ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ateş Serbest-2026 Tatbikatı’nda, DASAL tarafından geliştirilen ve TSK envanterinde bulunan insansız sistemler de görev yaptı.
Tatbikat kapsamında MİKON Kamikaze İHA sistemleri, havada sis bombasını tetikleyerek yaklaşık 15 dakika boyunca kesintisiz sisleme faaliyeti yürüttü. Yoğun sis ve işlem sırasında ortaya çıkan yüksek sıcaklıktan etkilenmeyen sistem, sahadaki birliklere taktiksel gizlenme avantajı sağladı.
MİKON GÖZÜKARA’DAN KESKİN NİŞANCI SENARYOSUNDA GÖREV
Tatbikatta DASAL MİKON Gözükara sistemlerinin, 30 İHA kapasiteli ve döner mekanizmalı taşıyıcıya sahip Arı Kovanı monoblok nöbet kulübesine entegrasyonu da test edildi.
Kulübenin açılabilir çatısından dikey kalkış yapan Gözükara İHA’ları, yer altı mevzisindeki askerler tarafından komuta edildi. Tatbikat senaryosunda meskun mahalden atış yapan keskin nişancı timi, sistem tarafından tam isabetle etkisiz hale getirildi.
PUHU C75 İLE CEPHE HATTINA OTONOM İKMAL
Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ağır sınıf kargo İHA’sı PUHU C75 de tatbikatta lojistik destek görevini yerine getirdi. Otonom uçuş gerçekleştiren platform, cephe hattındaki birliklere mühimmat ulaştırdı.
Tatbikat, PUHU C75 tarafından taşınan kapanış flamasının dalgalandırılması ve Seçkin Gözlemcilerin selamlanmasıyla sona erdi.
‘SAHANIN GERÇEKLERİNE UYGUN SİSTEMLER GELİŞTİRECEĞİZ’
DASAL Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Kutay Çağıl Büyüköztürk, muharebe sahasındaki değişen ihtiyaçların otonom ve müşterek çalışabilen sistemleri önemli hale getirdiğini belirtti. Sistemlerin tatbikatta askerler tarafından kullanılarak görevlerini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Büyüköztürk, “TSK’nın gücüne çarpan etkisi yapacak, operasyonel esnekliği artıran, sahanın gerçeklerine uygun sistemler üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.