ABD-İran görüşmesi öncesi Netanyahu güvenlik kabinesini topladı: Trump'a parmağı salladı

21:315/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
AA
İsrail Başbakanı Netanyahu, güvenlik kabinesi öncesinde ABD'yi 'İran' konusunda uyardı. (Foto: Arşiv)
İsrail Başbakanı Netanyahu, güvenlik kabinesi öncesinde ABD'yi 'İran' konusunda uyardı. (Foto: Arşiv)

ABD'nin İran'a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesini topladı. İsrail basını, toplantının ABD ile İran arasındaki müzakereler öncesinde yapılmasına dikkat çekti. Netanyahu yönetiminin ABD'yi 'kötü anlaşma yapmaması konusunda uyardığı' iddia edildi.

The Times of Israel gazetesine konuşan bir yetkili, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun başkanlığında toplanan güvenlik kabinesi toplantısının Batı Kudüs'te başladığını açıkladı.

Dikkat çeken zamanlama

Aynı yetkili toplantının ABD ile İran arasında yarın Umman'da gerçekleştirilecek müzakereler öncesinde yapılmasına dikkat çekti.

ABD'ye 'İran' uyarısı: 'Kötü anlaşma yapmayın'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, yarın Umman'da İranlı yetkililerle müzakere için bir araya geleceği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetiminin ABD'yi Tahran ile "kötü anlaşma yapmaması konusunda uyardığı" ve olası bir anlaşma için İran'ın nükleer ve balistik füze programına son vermesini ve "vekil güçlerine desteği" kesmesini istediği kaydedildi.

Öte yandan İ24News televizyonunun haberine göre, Başbakan Netanyahu, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi'nde yapılan kapalı oturumda, İran'ın ülkesine saldırması halinde sert şekilde karşılık verecekleri tehdidini yineledi.



