Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail Başbakanı Netanyahu 'gizli bir konu' hakkında güvenlik toplantısı gerçekleştirdi

İsrail Başbakanı Netanyahu 'gizli bir konu' hakkında güvenlik toplantısı gerçekleştirdi

23:4829/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun üst düzey danışmanları ve savunma kurumlarının yetkilileriyle 'gizli bir konu' hakkında toplantı gerçekleştirdiğini aktardı. Yapılan görüşmede, ABD'nin muhtemel İran saldırısının ele alındığı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey danışmanları ve savunma kurumlarının yetkilileriyle
"gizli bir konu"
hakkında güvenlik toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail basınına göre, Batı Kudüs'te gerçekleştirilen toplantıda ABD'nin muhtemel İran saldırısı ele alındı.

Netanyahu, üst düzey danışmanları ve savunma kurumlarının yetkilileriyle İran konusunda istişarelerde bulundu.

İsrailli yetkililer, sınırlı bir saldırının İran'daki rejimi devireceğine inanmazken ABD Başkanı Donald Trump'ın da aynı görüşü paylaştığını düşünüyor; bu nedenle de ABD'nin İran'a muhtemel saldırısının özellikle nükleer ve füze programlarına odaklanacağını değerlendiriyor.

Habere göre, ABD'nin İran'a sınırlı bir saldırısı durumunda bile Tahran yönetiminin İsrail'i hedef alacağı, Tel Aviv'in ise buna güçlü bir şekilde yanıt vereceği düşünülüyor.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, bölgeye yönelen tüm ABD askeri varlıkları yerlerine ulaştığında, Trump'ın İran'a yönelik saldırı için talimat vermesinin beklendiğini söyledi.

ABD gemisi Eilat Limanı'na yanaştı

Öte yandan, İran'a karşı bölgedeki askeri varlığını artıran ABD'ye ait bir askeri geminin İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı'na yanaştığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Trump'ın son açıklamalarından sonra ABD'nin İran'a saldırı ihtimali nedeniyle İsrail ordusu savunma ve saldırı hazırlıklarını artırdı.

İran meselesi bu sabah Tel Aviv'de İsrail ordusundan üst düzey yetkililerin düzenlediği haftalık durum değerlendirme toplantısında da ele alındı.

ABD askeri gemisi İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı'na yanaşırken ismi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi,
"Bu adım, Washington ile Tel Aviv arasındaki askeri ve güvenlik koordinasyonunu güçlendirmek için atıldı."
ifadesini kullandı.


#İran
#İsrail
#Netanyahu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kim olacak? İşte maç takvimi ve eşleşmeler