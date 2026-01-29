Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump'tan Netanyahu'ya Suriye ültimatomu: Bir ay süren var

Trump'tan Netanyahu'ya Suriye ültimatomu: Bir ay süren var

00:0329/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Trump’ın, süre bilgisini Şara’ya telefon görüşmesinde aktardığı iddia edildi.
Trump’ın, süre bilgisini Şara’ya telefon görüşmesinde aktardığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Suriye ile bir güvenlik anlaşmasına varılması için bir ay süre tanıdığı iddia edildi. Middle East Eye’a konuşan kaynaklara göre Vaşington, Tel Aviv ve Şam arasında mart ayına kadar anlaşma sağlanması için baskıyı artırırken, İsrail’in Şeyh (Hermon) Dağı konusundaki tutumu sürecin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Suriye ile güvenlik anlaşmasına varılması için bir ay süre tanıdığı iddia edildi.

Middle East Eye'ın (MEE) ismini paylaşmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD, Şam yönetimiyle anlaşmaya varması için Tel Aviv yönetimine yaptığı baskıyı artırdı.

ABD, İsrail ve Suriye'ye mart ayına kadar bir güvenlik anlaşmasına varmaları için baskı yaparken İsrail'in Şeyh (Hermon) Dağı'nı kırmızı çizgi olarak belirlemesi anlaşmanın önünde engel olmaya devam ediyor.

Kaynaklar, her iki tarafın da bu konuda taviz vermediğini, fakat bunun aşılması durumunda anlaşmanın "yakında" açıklanabileceğini söyledi.

"Trump, Netanyahu'ya bir ay süre verdi"

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yapılan telefon görüşmesinde de bu konunun ele alındığı ileri sürülen haberde, bir kaynağın "Trump, Netanyahu'ya Şam ile güvenlik anlaşmasını sonuçlandırması için bir ay süre verdiğini Şara'ya söyledi" ifadelerine yer verildi ve Trump'ın Şara'ya tek Suriye görmek istediğini söylediği aktarıldı.

Habere göre, bir kaynak, görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini, Şeyh Dağı ile alakalı sorun dışında anlaşmanın sağlandığını kaydetti.

Suriyeli bir yetkili de, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve yakında bir "atılım" beklediklerini ekledi.

Buna karşın üst düzey bir Batılı yetkili, İsrail'in Şeyh Dağı konusunda tutumunun dört hafta içinde değişmesini beklemediklerini, bu konunun gerçekleşmesi için ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın en çok baskı yapan kişi olduğunu belirtti.

İsrail-Suriye müzakereleri

Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için ABD öncülüğünde geçen aylarda bazı müzakereler yürütülmüştü.

Yürütülen ilk müzakereler olumlu mesajlara rağmen, Tel Aviv yönetiminin Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılması ve işgali sürdürmekte diretmesi nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile Aralık 2025 sonundaki görüşmesinin ardından 6 Ocak'ta Paris'te taraflar arasında görüşme gerçekleştirilmişti.

Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ile Suriye arasında gerilimin azaltılması ve ilişkilerin daha istikrarlı hale getirilmesi amacıyla ABD gözetiminde "ortak bir iletişim mekanizması" kurulduğu açıklanmıştı.



#İsrail
#Suriye
#Donald Trump
#Anlaşma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR TYP (İUP) okullara temizlik personeli alımı 2026: Temizlik görevlisi alımı başvuruları başladı mı? İşte şartlar ve başvuru ekranı