İsrail ordusu Suriye'nin Dera kırsalına topçu saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Suriye'nin Dera şehri kırsalındaki bazı beldelere topçu atışıyla saldırı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Dera şehri kırsalındaki Abdin ve Vadi Kuya beldelerini topçu atışıyla hedef aldığını bildirdi.

İsrail saldırısında ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.