Katar: İsrail ateşkes anlaşmasını geciktirdiği için cevap vermeli

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın başkenti Doha’da düzenlediği haftalık basın toplantısında Türkiye, ABD, Katar ve Mısır’ın arabulucu olduğu, Hamas ile İsrail arasında devam eden Gazze ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ensari, Gazze’de yaşanan insani krizin insan eliyle oluşturulmuş bir felaket olduğunu belirterek, ateşkes anlaşmasının uygulanmasının gecikmesinden İsrail’in sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Sahadaki karmaşıklıkların ateşkes müzakerelerini zorlaştırdığını da dile getiren Ensari, mevcut şartların ise ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesini zorunlu kıldığını vurgulayarak "İsrail’in cevaplaması gereken temel soru, Gazze ateşkes anlaşmasının neden geciktiğidir." dedi.

Gazze’de insani felaketin tüm ağırlığıyla sürdüğünü vurgulayan Ensari, "Gazze’deki insani kriz insan eliyle oluşturulmuş bir felakettir ve her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Yardımların engellenmesi her gün daha fazla sivilin hayatını kaybetmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Ensari, Gazze’de varılan ateşkes anlaşması ile Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve insani yardımların girişinin birbirine bağlanmaması gerektiğini belirterek, "Gazze’deki ateşkes anlaşması ile Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve yardımların koşulsuz girişinin birbirine bağlanması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Arabulucuların Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesini sağlamak için var gücü ile çalıştığını belirten Ensari, sahadaki ve müzakere masasındaki gelişmelerin ciddi karmaşıklıklar içerdiğinin altını çizdi.

Ensari, Katar’ın, Türkiye ve diğer arabulucularla birlikte ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için yoğun diplomatik çaba yürüttüğünü dile getirerek, "Katar, arabulucularla birlikte Gazze anlaşmasının ikinci aşamasına doğru ilerlemek için var gücü ile çalışıyor." diye konuştu.

Gazze konusunda belirli bir takvim öngörmediklerini belirten Ensari, buna rağmen diplomatik temasların kesintisiz sürdüğünü ifade ederek, "Gazze konusunda net bir zaman çizelgesi beklemiyoruz ancak anlaşmayı ilerletmek için temaslarımız günlük ve sürekli şekilde devam ediyor." dedi.

Bölgesel gerilimin artabileceğine dair beklentilere de işaret eden Ensari, Katar’ın diğer etkin ülkeler ile birlikte tansiyonu düşürmek için çalıştığını söyledi.

Katar’ın sadece Gazze dosyasıyla sınırlı kalmadığını kaydeden Ensari, "Bölgede tansiyonu düşürmeyi ve Washington ile Tahran arasındaki anlaşmazlıkları çözmeyi amaçlayan temasların da bir parçasıyız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ensari, Katar’ın bölgesel krizlerin çözümünde diplomasiye öncelik verdiğini belirterek, "Diplomasi, bölge krizlerini çözmenin en etkili yoludur. Bunu komşularımız ve ortaklarımızla birlikte sürdürüyoruz." dedi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.







