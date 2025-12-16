İsrail'de yönetim krizi kapıda: Netanyahu'dan kurtulmak için düğmeye bastılar

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Haredi partiler, Başbakan Netanyahu'ya ilettikleri mesajda görüşmelerin ivme kazanmaması halinde 2026 bütçesini desteklememekle kalmayıp Meclisin feshedilmesi yoluyla ülkeyi erken seçime götürecekleri tehdidinde bulundu.





Birleşik Tevrat Yahudiliği milletvekilleriyle geçen hafta Yeşiva öğrencilerinin askerlikten muaf tutulması konusunu ele alan Başbakan Netanyahu’nun ülkeyi erken seçime götürmenin "bir hata olacağını" vurguladığı da aktarıldı.





Haredi partilerin, Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerinin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasanın bir türlü hazırlanamaması nedeniyle Meclis oylamalarına yönelik boykotunu bu hafta sona erdirdiği de kaydedildi.





İsrail Meclisi'nin feshi teklifi





Netanyahu'nun iktidarını devirme girişiminde bulunan muhalefet, İsrail Meclisinin feshedilmesi için 11 Haziran'da tasarı sunmuştu.





Yapılan ön oylamadan önce Şas Partisi ile Birleşik Tevrat Yahudiliği çatısı altındaki Tevrat Sancağı hükümetle Haredi öğrencilerin askerlikten muaf tutulması yönünde anlaşmaya vardıklarını ve Meclisin feshedilmesine karşı oy kullanacaklarını duyurmuştu.





Haredi partilerin desteğini çekmesi üzerine İsrail muhalefetinin Netanyahu'nun iktidarını devirme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.





İsrail'de Meclisin feshine ilişkin tasarı, yapılan oylamada yeterli desteği alamazsa 6 ay boyunca tekrar genel kurul gündemine alınamıyor. Ancak Meclis Başkanı'nın istemesi halinde 6 aydan daha kısa süre içinde tasarı yeniden gündeme getirilebiliyor.





Harediler askerlikten muaf





İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.





İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.





Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.





Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.















