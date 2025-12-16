Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Filistinli gazeteciye İsrail zindanında cinsel şiddet

Filistinli gazeteciye İsrail zindanında cinsel şiddet

04:0016/12/2025, الثلاثاء
G: 16/12/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Filistinli gazeteci Sami es-Sâi, İsrail kuvvetleri tarafından Şubat 2024’te tutuklanıp Haziran 2025’e kadar tutulduğu Ramallah kenti yakınlarındaki Megiddo Hapishanesi’nde cinsel şiddete maruz kaldığını söyledi.

Es-Sâi, Medya Özgürlükleri Merkezi (MADA) tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, hapishanede yaşadığı ihlalleri anlattı. Şubat 2024’ten Haziran 2025’e kadar Megiddo Hapishanesi’nde tutulduğunu hatırlatan Es-Sâi, gözaltında bulunduğu süre boyunca bir grup İsrailli gardiyan tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Es-Sâi, elleri kelepçeli ve gözleri bağlıyken, bir grup gardiyanın önce kendisini ağır şekilde darbettiğini, ardından bir cisimle cinsel saldırıda bulunduğunu dile getirdi. Gardiyanların zorla elbiselerini soyarak gözü kapalı halde oturmasını istediğini aktaran Es-Sâi, bu sırada hassas bölgelerine şiddet uygulandığını ve gardiyanlardan birinin başı ve boynu üzerine bastığını aktardı. Megiddo Hapishanesi’nde tutukluları çıplak halde dövmek, hücrelerine gaz sıkmak ve polis köpeklerini üzerlerine salmak gibi yöntemlerin artık rutin hale geldiğini belirten Es-Sâi, “Gözaltına alınmadan önce babama böbreğimi bağışlamıştım. Bu yüzden rutin ilaçlara ihtiyaç duyuyordum. Bu durumu hapishane doktoruna söylediğimde beni dayak, tecavüz ve ölümle tehdit etti” şeklinde konuştu.

TUTUKLULARIN DURUMU FELAKET

Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Megiddo Hapishanesi’nde tutulan diğer Filistinli tutukluların durumuna da değinen El-Sâi, tutukluların darp, aç bırakma, tehdit ve tıbbi ihmal dahil olmak üzere "felaket boyutlarında" bir tabloyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti. Filistinli ve İsrailli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor. Konuşmasında, İsrail’deki hapishanelerin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir’in sorumluluğuna verildiğini anımsatan Es-Sâi, “Bu durum, hapishanelerde hesap vermeksizin her türlü işkence ve insanlık karşıtı suç işlenmesinin önünü açıyor” cümlelerini sarf etti.



#İsrail
#Şiddet
#İşkence
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? 6 aylık fark için kritik tarih