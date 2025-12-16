Filistinli gazeteciye İsrail zindanında cinsel şiddet

Es-Sâi, Medya Özgürlükleri Merkezi (MADA) tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, hapishanede yaşadığı ihlalleri anlattı. Şubat 2024’ten Haziran 2025’e kadar Megiddo Hapishanesi’nde tutulduğunu hatırlatan Es-Sâi, gözaltında bulunduğu süre boyunca bir grup İsrailli gardiyan tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Es-Sâi, elleri kelepçeli ve gözleri bağlıyken, bir grup gardiyanın önce kendisini ağır şekilde darbettiğini, ardından bir cisimle cinsel saldırıda bulunduğunu dile getirdi. Gardiyanların zorla elbiselerini soyarak gözü kapalı halde oturmasını istediğini aktaran Es-Sâi, bu sırada hassas bölgelerine şiddet uygulandığını ve gardiyanlardan birinin başı ve boynu üzerine bastığını aktardı. Megiddo Hapishanesi’nde tutukluları çıplak halde dövmek, hücrelerine gaz sıkmak ve polis köpeklerini üzerlerine salmak gibi yöntemlerin artık rutin hale geldiğini belirten Es-Sâi, “Gözaltına alınmadan önce babama böbreğimi bağışlamıştım. Bu yüzden rutin ilaçlara ihtiyaç duyuyordum. Bu durumu hapishane doktoruna söylediğimde beni dayak, tecavüz ve ölümle tehdit etti” şeklinde konuştu.