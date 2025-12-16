Yeni Şafak
BM Gazze'deki insani krize vurgu yaptı: İsrail kış şartlarına rağmen yardımları engelliyor

00:1016/12/2025, Salı
AA
İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinliler, Gazze kentinde kurulan derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış sonucu çok sayıda barınak zarar görürken, bazı aileler yıkılan evlerin ve camilerin çöken çatıları altında sığınacak yer aramak zorunda kaldı. Olumsuz hava koşulları, zaten ağır insani şartlar altında yaşayan yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı sıkıntıları daha da artırdı.
İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinliler, Gazze kentinde kurulan derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış sonucu çok sayıda barınak zarar görürken, bazı aileler yıkılan evlerin ve camilerin çöken çatıları altında sığınacak yer aramak zorunda kaldı. Olumsuz hava koşulları, zaten ağır insani şartlar altında yaşayan yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı sıkıntıları daha da artırdı.

Birleşmiş Milletler, kış koşullarına rağmen İsrail’in Gazze’ye insani yardım girişine yönelik engellemelerinin sürdüğünü ve bu durumun özellikle yeni doğan bebeklerde soğuktan donma riskini artırdığını bildirdi. BM, yardım kapasitesinin mevcut kısıtlamalar nedeniyle ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığı uyarısında bulunarak engellerin kaldırılması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de kış şartlarına rağmen İsrail'in insani yardımların girişine yönelik engellemelerinin devam ettiğini belirterek, yeni doğan bebeklerde soğuktan donma riskinin arttığı konusunda uyardı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

BM ve ortaklarının, Gazze’de "savunmasız ailelere" yardımları ulaştırmak için çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Haq, "Ancak BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) personelimiz, karşılaştıkları sürekli engeller göz önüne alındığında, ihtiyaçların insani yardım çalışanlarının yanıt verme kapasitesini aşmaya devam ettiği konusunda uyarıyor." dedi.

Haq, özellikle son günlerdeki şiddetli yağmurlar ve soğuk hava şartlarının bölge genelinde durumu daha da kötüleştirdiğine işaret ederek, yeni doğan bebeklerde hipotermi riskinin arttığını, özel yardım kit dağıtımı ile soğuktan donmalara karşı mücadele verdiklerini söyledi.

Geçen hafta 3 bin 800 çadır ve 4 bin 600 branda dağıttıklarını belirten Haq, barınma ihtiyaçlarının yanı sıra temel gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan paketleri de ulaştırmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Haq, "Ancak cuma gününden bu yana yeterli miktarda yardım ulaştırma yeteneğimizi etkileyen kısıtlamalar nedeniyle ortaklarımız, bu tür paketler aracılığıyla sağlanan yardımların ölçeğini azaltmak zorunda kaldı." dedi.

Gazze’de çocukların eğitime erişimini iyileştirme çabaları kapsamında 5 bin çocuğa yönelik geçici öğrenim alanları üzerinde de çalıştıklarını aktaran Haq, fakat İsrail’in eğitim malzemelerinin girişini engellemesi nedeniyle çocukların normal eğitime geri dönme çabalarının da hala kısıtlı olduğunu vurguladı.

Haq, "UNOCHA, insani yardım müdahalesinin ölçeğini hızlandırma yeteneğimize yönelik engellerin devam ettiği konusunda bir kez daha uyarıda bulunuyor. Bu engeller kaldırılmalı ve erişim sürdürülmelidir ki BM ve ortaklarımız ihtiyaç sahibi herkese ulaşabilsin." ifadesini kullandı.


