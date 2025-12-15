Sudan’da iç savaş yok ‘proje’ var

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım ve Rusya’nın Ukrayna’daki işgali dünya gündeminde geniş yer bulurken, Sudan’daki savaş yaklaşık iki buçuk yıldır gözlerden uzak şekilde devam ediyor. Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) milisleri arasında süren çatışmalar, ülkede her geçen gün derin bir insani krize yol açıyor. Bölgeden yeni gelen Sudanlı diplomat Aldaw Abdalla Grdood, yaşananların geçici bir güvenlik sorunu olmadığını vurgulayarak, sivilleri hedef alan saldırılar, zorunlu göçler ve ağırlaşan insani tablonun Sudan devletini zayıflatmayı ve ülkenin kaynaklarını ele geçirmeyi amaçlayan dış müdahalelerin sonucu olduğunu söyledi. El-Faşir başta olmak üzere birçok kentte on binlerce sivil yerinden edilirken, Sudan halkının tüm baskılara rağmen ülkesini ve birliğini koruma mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Grdood, Sudan’da yaşanan zulmün Gazze’de Filistinlilerin maruz kaldığı baskılarla benzerlik taşıdığını belirtti. Sudanlıların tarihsel ve inanç temelli bir sorumlulukla Filistin halkının yanında durduğunu vurgulayan Grdood, tüm mazlum coğrafyalar için özgürlük temennisinde bulundu. Sudanlı diplomat Aldaw Abdalla Grdood, Sudan’da yaşananların bir iç savaş ya da geçici bir güvenlik krizi olarak tanımlanamayacağını belirterek, ülkede son derece ağır ve dış destekli bir yıkım sürecinin yaşandığını söyledi. Grdood, “Sudan’da yaşananlar bir iç savaş değildir; bu, dışarıdan desteklenen ve Sudan devletini parçalamayı, ülkenin kaynaklarını ele geçirmeyi amaçlayan bir projedir. Bu proje, İslam dünyasını ve güçlü devletleri zayıflatmaya yönelik planlarla bağlantılıdır. Ülkede bir savaş hali var; ancak Sudan hükümetinin kontrolündeki bölgelerde görece bir istikrar, güvenlik ve temel hizmetler sağlanabiliyor. Buna rağmen yardıma muhtaç kesimler var, özellikle kamplarda yaşayan insanlar büyük zorluklar içinde.