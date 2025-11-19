ABD Başkanı Trump'tan Sudan krizinin çözümü: Orta Doğu'daki müttefiklerle çalışacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan krizinin çözülmesi konusunda girişimlerde bulunacağını açıkladı. Trump, "Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Orta Doğu'daki diğer ortaklarla birlikte çalışarak bu zulmü sona erdirecek ve aynı zamanda Sudan'ı istikrara kavuşturacağız." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'daki krizin çözümü konusunda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Orta Doğu'daki diğer müttefiklerle birlikte çalışacağını kaydetti.
Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan'daki krizin çözümüne ilişkin girişimlerde bulunacağını açıkladı.
Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri
Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.
On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.