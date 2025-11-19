Beyaz Saray’da trilyon dolarlık anlaşma

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 7 yıllık bir aradan sonra Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmeye 1 trilyon dolarlık anlaşma damgasını vurdu. Trump, S. Arabistan'ın ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapma sözünü hatırlatarak Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bu rakamı 1 trilyon dolara çıkarma vaadinin ardından, "Çok memnuniyet duyduk. Bu, harika bir şey" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, S. Arabistan'a F-35 savaş uçakları satmaya hazır olduklarını ve bu uçakların, İsrail'in sahip olduğu F-35'lerle aynı seviyede olması gerektiğini söyledi. Hem İsrail'in hem de Suudi Arabistan'ın "ABD'nin büyük müttefikleri" olduğunu söyleyen Trump, Muhammed bin Selman'a dönerek, "Onların (İsrail'in), sizin daha düşük kalibreli uçaklar almanızı istediğini biliyorum. Ancak bunun sizi çok mutlu edeceğini sanmıyorum. Bana kalırsa, ikisi de en üst düzeyde donanıma sahip (F-35 uçakları) olmaları gereken bir seviyedeler." diye konuştu. Trump, Abraham Anlaşmaları ile ilgili süreci de ele aldıklarını vurguladı, "Taahhüt' kelimesini kullanmak istemiyorum ancak Abraham Anlaşmaları hakkında çok iyi bir görüşme yaptık. Kısa bir süre içinde bu konuyu daha ayrıntılı olarak tartışacağız. Ancak Abraham Anlaşmaları'na karşı çok olumlu bir tavrınız olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.