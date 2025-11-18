ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Beyaz Saray’da görüştü

Donald Trump - Muhammed bin Selman
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı resmi törenle karşıladı. Tören sırasında savaş uçakları Washington üzerinde uçuş gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Beyaz Saray’da bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle karşıladı. Karşılama töreni sırasında savaş uçakları, Washington üzerinde uçtu.
#Donald Trump
#Muhammed bin Selman
#ABD
#Suudi Arabistan
#Beyaz Saray