Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Beyaz Saray'da Prens Selman'ı terleten 'Kaşıkçı' sorusu: Trump kalkan oldu

Beyaz Saray'da Prens Selman'ı terleten 'Kaşıkçı' sorusu: Trump kalkan oldu

21:1518/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trump ile 1 trilyon dolarlık anlaşma sözü veren Selman, Kaşıkçı sorusunda kendisini izah ederken (Foto: AFP)
Trump ile 1 trilyon dolarlık anlaşma sözü veren Selman, Kaşıkçı sorusunda kendisini izah ederken (Foto: AFP)

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, 2018'de Suudi Arabistan yetkilileri tarafından İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda suikasta uğrayarak öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti soruldu. "Soruşturmada tüm doğru adımları attık." diyen Selman, "Gazeteci olarak, birinin hiçbir sebep olmaksızın hayatını kaybetmesini duymak acı verici" dedi. Trump araya girerek, Kaşıkçı'nın sevilmeyen birisi olduğunu ve ABD raporlarını yalanlayarak Selman'ın konudan habersiz olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı Beyaz Saray’da ağırladı.

2017’den sonraki ilk Trump-Selman görüşmesinde; F-35 satışı, savunma anlaşmaları, nükleer enerji alanında iş birliği, İsrail ile normalleşme (Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi) ve ekonomik yatırımlar ele alınacak.

İkili, bu meseleleri ele alacakları baş başa görüşme öncesinde, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Selman, Trump'ın ısrarı üzerine ABD'ye yapacakları 600 milyar dolarlık yatırımı 1 trilyon dolara yükseltme sözü verdi.

Beyaz Saray'da Prens Selman'ı terleten 'Kaşıkçı' sorusu

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Selman, 2018'de Suudi Arabistan yetkilileri tarafından İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda suikasta uğrayarak öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuştu.

"Bu çok acı verici ve büyük bir hata." diyen Selman, soruşturmada tüm doğru adımları attıklarını iddia etti.

Selman,
"Gazeteci olarak, birinin hiçbir sebep olmaksızın hayatını kaybetmesini duymak acı verici ve bu bizim için Suudi Arabistan'da çok acı verici. "
ifadelerini kullandı.

Trump kalkan oldu: Kaşıkçı'dan hoşlanılmıyordu, Selman habersizdi

Trump da Selman'ı destekleyerek,
"Son derece tartışmalı birinden bahsediyorsunuz. Bahsettiğiniz beyefendiden pek çok kişi hoşlanmıyordu, ister sev ister sevme. Böyle şeyler olur ama Selman bundan habersizdi ve konuyu burada kapatabiliriz."
diye konuştu.

'Sorumluluk benim' demişti

Selman, geçtiğimiz yıllarda, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin,
"Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum."
demişti.

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan'da birlikte yaşadığı ailesi adına Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babalarının katillerini bağışladıklarını belirtmişti.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Selman'a ve bazı yetkililere, cinayetten sorumlu tutulmaları için ABD'de dava açmıştı.

ABD istihbarat raporu: Prens Selman'ın onayıyla yapıldı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), 2018 yılında hazırlanan başta Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) olmak üzere ilgili istihbarat kurumlarının katkıda bulunduğu
raporda, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğunu duyurmuştu.
Raporda, "
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık."
ifadesi yer almıştı.


#Beyaz Saray
#Muhammed bin Selman
#Suudi Arabistan
#ABD
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TV8 canlı izle: İspanya Türkiye maçı Tv8 Exxen canlı yayını izle! Milli maç kaç kaç? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dev maç