Beyaz Saray'da Prens Selman'ı terleten 'Kaşıkçı' sorusu: Trump kalkan oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, 2018'de Suudi Arabistan yetkilileri tarafından İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda suikasta uğrayarak öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti soruldu. "Soruşturmada tüm doğru adımları attık." diyen Selman, "Gazeteci olarak, birinin hiçbir sebep olmaksızın hayatını kaybetmesini duymak acı verici" dedi. Trump araya girerek, Kaşıkçı'nın sevilmeyen birisi olduğunu ve ABD raporlarını yalanlayarak Selman'ın konudan habersiz olduğunu iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı Beyaz Saray’da ağırladı.
2017’den sonraki ilk Trump-Selman görüşmesinde; F-35 satışı, savunma anlaşmaları, nükleer enerji alanında iş birliği, İsrail ile normalleşme (Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi) ve ekonomik yatırımlar ele alınacak.
İkili, bu meseleleri ele alacakları baş başa görüşme öncesinde, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Selman, Trump'ın ısrarı üzerine ABD'ye yapacakları 600 milyar dolarlık yatırımı 1 trilyon dolara yükseltme sözü verdi.
Beyaz Saray'da Prens Selman'ı terleten 'Kaşıkçı' sorusu
Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Selman, 2018'de Suudi Arabistan yetkilileri tarafından İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda suikasta uğrayarak öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuştu.
"Bu çok acı verici ve büyük bir hata." diyen Selman, soruşturmada tüm doğru adımları attıklarını iddia etti.
Trump kalkan oldu: Kaşıkçı'dan hoşlanılmıyordu, Selman habersizdi
'Sorumluluk benim' demişti
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan'da birlikte yaşadığı ailesi adına Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babalarının katillerini bağışladıklarını belirtmişti.
Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Selman'a ve bazı yetkililere, cinayetten sorumlu tutulmaları için ABD'de dava açmıştı.