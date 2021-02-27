Dünya Örtbas edilen CIA raporu yayımlandı Emri Muhammed bin Selman verdi
AMERİKA

Örtbas edilen CIA raporu yayımlandı: ​Emri Muhammed bin Selman verdi

Örtbas edilen CIA raporu yayımlandı: Emri Muhammed bin Selman verdi

ABD İstihbarat Direktörlüğü, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın (MBS) verdiğini bir raporla açıkladı. Raporda, tamamı MBS için çalıştığı tespit edilen suikast timine, Kaşıkçı’nın “İstanbul’da yakalanması ya da öldürülmesi” emri verildiği vurgulandı. CIA’in de katkı verdiği raporda, 15 kişilik ekibin MBS’nin izni olmadan hiçbir adım atamadığının altı çizildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed bin Selman
Muhammed bin Selman

ABD istihbaratı, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MBS) tarafından verildiğini açıkladı. 2018’de hazırlanan ancak Trump yönetimi tarafından kamuya açıklanmayan “Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporu” dün yayımlandı. Raporda “Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Türkiye’nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık” ifadesi yer aldı.

MUHALİFLERİ SUSTURMA ÇABASI

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün başta Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) olmak üzere ilgili istihbarat kurumlarının katkısıyla hazırladığı raporda şu bilgiler verildi: “Bu sonuca (infaz emri), MBS’nin, ülkede karar alma mekanizmalarını kontrol ettiği, cinayette Prens’in önemli bir danışmanının ve güvenlik ekibinin yer aldığı, Prens’in Kaşıkçı da dahil yurt dışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içerikli adımlar attığı gerçeklerini baz alarak ulaştık.”

TAMAMI MBS’NİN EKBİNİDEN

Kaşıkçı cinayetinin işlendiği dönemde MBS’nin yakınındaki kişileri kovma ve tutuklama ile korkuttuğuna işaret edilen raporda, “Bu durum, Prens’in yardımcılarının, MBS’nin emirlerini sorgulayamadıklarını ve Prens’in onayını almadan önemli adımlar atamadıklarını göstermektedir” tespitinde bulunuldu. Raporda, Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişilik ekibin 2 Ekim 2018’te İstanbul’a gittiği ve bu ekipte MBS için çalışan kişilerin olduğunun altı çizildi. Cinayeti işleyen ekipte yer alan Saud el Kahtani’nin ise Muhammed bin Selman’ın izni olmadan hiçbir adım atmadığına işaret edildi.

Biden Veliaht Prens’i muhatap almadı

  • ABD’de Joe Biden yönetiminin göreve gelmesiyle, Suudi Arabistan’la ilişkilerde Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yönelik tavır belirgin şekilde değişti. ABD başkanı Joe Biden’ın dün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Washington’daki bu tavır değişikliğinin net göstergesi oldu. Görüşmede Biden’ın Kral Selman’a “ABD’nin evrensel insan hakları ve hukuka üstünlüğüne verdiği önemi bir kez daha vurguladığı belirtildi.

Önceden planlandı

Ekipteki 7 kişinin de doğrudan MBS’nin korunmasından sorumlu kişiler olduğu belirtilen raporda bu kişilerin de Prens’in emri olmadan hareket etmediği vurgulandı. Raporda, “Veliaht Prens, Kaşıkçı’yı ülkesine karşı bir tehdit olarak gördü ve gerekirse onu susturmak için şiddete başvurulmasını destekledi. Suudi Arabistanlı yetkililer, Kaşıkçı’ya yönelik önceden planlı bir operasyon yürütmüş olsalar bile ona zarar vermeyi ne kadar süredir düşündüklerini bilmiyoruz.” değerlendirmesi yapıldı.

76 kişiye yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kaşıkçı başta olmak üzere Suud yönetimine muhalif kişileri tehdit ettikleri belirlenen 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uyguladıklarını açıkladı. Bakan Blinken, söz konusu 76 kişinin isimlerini ise paylaşmadı.

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