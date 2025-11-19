ABD'nin gizli planı: Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için kolları sıvadı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü.
ABD merkezli Axios internet sitesinin ismi açıklanmayan Rus ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi tarafından Gazze'deki barış planına benzer 28 maddelik bir plan hazırlandı.
İsmini vermek istemeyen ABD'li yetkili, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un planın taslağını hazırladığını ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev ile planın detaylarını ele aldığını savundu.
28 MADDELİ BARIŞ PLANI
Kaynaklar, plandaki 28 maddenin Ukrayna'da barış, güvenlik garantileri, Avrupa'nın güvenliği ve ABD'nin Rusya ve Ukrayna'yla gelecekteki ilişkileri olmak üzere 4 ana başlıkta toplandığını ileri sürdü.
ABD'li yetkili, Beyaz Saray'ın yeni plan hakkında Ukrayna'daki ve Avrupa'daki yetkilileri bilgilendirmeye başladığını iddia etti.
GAZZE PLANINDAN İLHAM ALDI
Ukrayna'da barış,
Güvenlik garantileri,
Avrupa'da güvenlik
ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile gelecekteki ilişkilerini
Yetkili, planın taraflardan gelen geri bildirimlere göre yeniden düzenlenip değiştirileceğini, ancak "her iki tarafın da pratik ve gerçekçi olması gerektiğini" öne sürdü.
GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Axios'un bir ABD yetkilisine dayandırdığı habere göre, planın oluşturulmasına ABD özel temsilcisi Steve Witkoff öncülük ediyor ve planın Rus temsilcisi Kirill Dmitriev ile kapsamlı bir şekilde görüşüldüğü kaydedildi. Üst düzey bir Rus yetkili de planın olumlu olduğunu savundu.
Ukrayna ve Avrupa'nın plan hakkındaki görüşleri henüz bilinmiyor. Ancak Axios'un, Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Witkoff'un bu hafta başında Miami'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin güvenlik danışmanı Rustem Umerov ile planı görüştüğü ifade edildi.