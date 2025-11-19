Epstein dosyaları yayımlanacak: ABD Temsilciler Meclisi tasarıyı kabul etti

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein’e ilişkin belgelerin yayımlanmasını içeren tasarı, ABD Temsilciler Meclisinde 1'e karşı 427 oyla kabul edildi. Louisiana Temsilcisi Clay Higgins, tasarının kabul edilmesini zafer olarak yorumladı.
ABD Temsilciler Meclisi, Adalet Bakanlığını ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein davasına ait dosyaları yayımlamaya zorlayan tasarıyı 1’e karşı 427 oyla kabul etti.
ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin belgelerin yayımlanmasına ilişkin artan yoğun kamuoyu baskısı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da konuya ilişkin tavrını değiştirmesinin ardından Epstein dosyalarında şeffaflık tasarısını oyladı.
Tasarı aleyhindeki tek oy, Trump’ın ateşli bir destekçisi olan Louisiana Temsilcisi Clay Higgins’ten geldi. Temsilciler Meclisi’nde azınlık durumundaki Demokratlar, tasarının kabul edilmesini önemli bir zafer olarak yorumladı.
Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen tasarı, Epstein ile ilgili tüm dosyaların, ayrıca Epstein’in hapishanedeki ölümüne ilişkin soruşturma kayıtlarının 30 gün içerisinde yayımlanmasını zorunlu kılıyor. Senato tarafından onaylanması ve Trump’ın imzalaması halinde Adalet Bakanlığının yayımlayacağı dosyalarda mağdurlara veya devam eden federal soruşturmalara ilişkin bilgiler sansürlenebilecek. Ancak "utanç, itibar zedelenmesi veya siyasi hassasiyet" gerekçesiyle herhangi bir sansür yapılamayacak.
Trump, dosyaların yayımlanmasına karşı çıkıyordu
Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, ayrı bir inceleme çerçevesinde Jeffrey Epstein’e ait binlerce sayfa e-posta ve diğer belgeleri yayımlamıştı. Bunlar, Epstein’in çeşitli liderler, Wall Street’in etkili isimleri ile olan iletişimi ve Trump’ın ile olan bağlantısına da işaret etmişti. Cinsel istismar skandalı öncesinde siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli sosyal çevreler arasında bir tür buluşturucu rolü oynayan Amerikalı iş insanı Epstein, seks amaçlı insan kaçakçılığı ve reşit olmayan kızların cinsel istismarı suçlamalarıyla yargılanırken 2019’da cezaevinde intihar ederek ölmüştü.