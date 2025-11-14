Trump-Epstein bağına dair yeni belgeler: Siyonistlerden gözdağı mı?

İsrail’i Gazze’de dizginlemeye çalışan ve Yahudi lobisinin hedefi haline gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın, cinsel saldırılardan hüküm giyen ve hücresinde ölü bulunan pedofili milyarder Jeffrey Epstein’la bağı hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Demokratların paylaştığı yeni e-postalar, ABD Başkanı Trump'ın, Epstein'ın faaliyetlerinden haberdar olduğunu öne sürüyor. Belgeler arasında, Epstein'ın "Elbette (Trump) kızlardan haberdardı" ifadelerini kullandığı bir e-postanın yer aldığı iddia edildi. Trump ise kendisi hakkında iddiaları reddederek, "Demokratlar, hükümetin kapatılması konusundaki kötü performanslarından ve daha birçok konudaki kötü sicillerinden dikkatleri başka yöne çekmek için her şeyi yaparlar" ifadelerini kullandı.





KIZLARLA SAATLERCE VAKİT GEÇİRDİ

Epstein'dan geriye kalan varlık ve belgeleri yöneten vakıf tarafından Komite'ye 23 bin yeni belge iletildi. Demokratlar bunlar arasında üç e-postayı kamuoyuyla paylaştı. Demokratların yayımladığı belgelere göre 2011 tarihli e-postada Epstein, Ghislaine Maxwell'e şöyle yazıyor: "Şunu fark etmeni istiyorum; havlamayan köpek Trump'tır... [Mağdur] onunla birlikte evimde saatler geçirdi. Adı bir kez bile anılmadı. Polis şefi falan... Yüzde 75 oradayım." Maxwell bu mesaja, "Ben de bunu düşünüyordum” diye yanıt veriyor.





FUHUŞ AĞINI BİLİYORDU

Epstein, 2019'da yazar Michael Wolff'a gönderdiği başka bir e-postada "Elbette kızlardan haberi vardı, çünkü Ghislaine'e durmasını söyledi" diyor. Ghislaine Maxwell, Epstein'in mağdur ettiği "kızları kendisine tedarik etmek" suçlamasıyla şu anda 20 yıl hapis cezası yatıyor.





"BIRAK TRUMP SANA BORÇLANSIN"

2015'teki bir e-postada Wolff, CNN'in Trump'a Epstein'la ilişkisini soracağını yazıyor. Epstein "Onun için bir yanıt hazırlayabilecek olsak sence ne olmalı?" diyor. Wolff yanıtında "Bırak kendini assın" diyor ve "Eğer uçağa binmediğini ya da eve gitmediğini söylerse, bu seni avantajlı bir konuma getirir. Eğer gerçekten kazanacak gibi görünüyorsa onu kurtarabilirsin, bu da bir tür borç yaratır” ifadelerini kullanıyor. Bu yazışmalar sırasında Epstein, Florida'da cinsel suçlardan hüküm giymişti.





BAŞKAN OLDUKTAN SONRA İRTİBAT SÜRDÜ, İDDİASI

25 Kasım 2016 tarihinde, Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanmasından birkaç hafta sonra, Epstein’ın pilotu Larry Visoski, “Trump hâlâ pazar günü saat 16.00 ile 18.00 arasında ayrılacak görünüyor. Bizim tekerlek kesme saatimiz hâlâ cumartesi 18.00 mi” ifadelerini kullandı. Epstein ise, “Yarın sabah sana bildiririm” şeklinde cevap verdi.





EPSTEIN YAKINDAN TAKİP EDİYORDU

Belgeler, Epstein’ın çevresindekilerin Trump hakkında çıkan haberleri kendisine sık sık ilettiğini de gösteriyor. Bir mesajda, “Trump bugün bizim mahallede. Görünüşe göre 740 Park’taki bir bağış etkinliğine gidiyor” denildi. Epstein’ın evinin önünde bekleyen bir ziyaretçi de mesajında Trump’a atıfta bulunarak, “Kapıdayım ama sıramı bekleyeceğim. Erken gelip evinde Trump’ı bulmak istemem” ifadeleriyle şaka yaptı.





“DEMOKRATLAR GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Trump Demokratları, söz konusu e-postaları yayınlayarak 43 gün süren hükümet kapanmasını gündemden saptırmaya çalışmakla suçladı. Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Demokratlar, Jeffrey Epstein düzmecesini yeniden gündeme getirmeye çalışıyor. Çünkü Demokratlar, hükümetin kapatılması konusundaki kötü performanslarından ve daha birçok konudaki kötü sicillerinden dikkatleri başka yöne çekmek için her şeyi yaparlar" dedi.





SÜREÇ HIZLANDIRILDI

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Epstein'ın davasına ilişkin tüm belgelerin açıklanmasını öngören yasa tasarısının gelecek hafta oylanacağını duyurdu. CNN'in haberine göre, oylama üzerindeki baskı, üyelerin bir aylık tatilin ardından başkent Washington DC'ye dönmesiyle daha da arttı. Demokrat Adelita Grijalva'nın yemin ederek göreve başlaması da tasarının Meclis gündemine gelmesi ve oylanması için gereken son imzayı sağladı. Cumhuriyetçi üyelerin çoğu, Başkan Trump'a karşı çıkma konusunda temkinli davranırken, Cumhuriyetçi Thomas Massie ve Marjorie Taylor Greene gibi isimlerin öncülüğünde artan baskı ve "pedofilleri koruyor görünme" endişesi nedeniyle belgelerin açıklanmasını desteklemeye yöneliyor.





TOM BARRACK’LA DA YAZIŞMIŞLAR

Epstein’in e-postalarında, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’la mesajlaşmaları da yer alıyor. Epstein’ın yazışmalarda Barrack’a, “Hafta boyunca hem Donald (Marla, güzellik yarışmaları, Mar-a-Lago vb.) hem de Clinton hakkında birçok gazeteciden telefon alıyorum. Tamamen görmezden gelmeye çalışıyorum” yazdığı görülüyor. Barrack’ın, “Umarım iyisindir, görüşelim” yanıtının üzerine, Epstein, “Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset” diyor.





ATEŞKES İSTİŞARELERİNİN YOĞUNLAŞTIĞI DÖNEMDE

Trump’a yönelik yeni yayınlanan iddialar, İsrail’in baltalamaya çalıştığı Gazze’deki ateşkes görüşmelerinin yoğunlaşması akabinde gelmesi dikkat çekti. Aynı zamanda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Washington’ı ziyareti ve Trump’ın samimi mesajlar vermesi sonrası söz konusu e-postaların sızdırılması, “Yahudi lobisi Trump’ı hedef alıyor” yorumuna neden oldu.



