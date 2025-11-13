Epstein’dan Trump çıktı

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın ortaya çıkan e-postalarında, ABD Başkanı Donald Trump hakkında, mağdurlardan birisiyle "saatlerce vakit geçirdiği" iddiası yer aldı. The New York Times'ın haberine göre, ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin Demokrat üyeleri, Epstein'ın, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff'a gönderdiği e-postaları yayımladı. Epstein'ın 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, Trump'ın, kendisinin evinde adı gizlenen mağdurlardan birisiyle "saatlerce vakit geçirdiği" iddiası yer aldı. Milyarder Epstein'ın, Wolff'a gönderdiği 2019 tarihli başka bir e-postada ise Trump hakkında, "Tabii ki kızlardan haberi vardı çünkü Ghislaine'den durmasını istemişti" ifadelerini kullandığı görüldü. Söz konusu e-postaların Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne adı verilmeyen bir kişi tarafından ulaştırıldığı ve Epstein mağdurlarının isimlerinin gizlendiği kaydedildi. Öte yandan Komitedeki Cumhuriyetçi üyeler ise Demokratları, Demokrat yetkililerinin adının geçtiği belgeleri "kasıtlı olarak" saklamakla suçladı.