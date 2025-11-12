Suriye’de teröre karşı büyük adım

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, pazartesi akşamı Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile basına kapalı bir görüşme yaptı. Görüşmenin ana gündemini Suriye’nin DEAŞ terör örgütüne karşı 2014 yılında kurulan Uluslararası Koalisyon Güçleri’ne (UKG) katılması, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve İsrail ile yapılması beklenen güvenlik anlaşması oluşturdu. Şara-Trump görüşmesinin yanı sıra Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Washington’daki diplomatik temaslara katıldı. Toplantı sonrası Suriye’nin UKG’ye katılacağı ilan edildi. Ayrıca, Türkiye ve Suriye’nin ABD ile SDG militanlarının Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda da uzlaştığı açıklandı. Bu adımlar, Suriye’deki varlığını “Terör örgütü DEAŞ ile savaşmakla meşrulaştırmaya çalışan SDG/PKK’nın” elindeki kozu kaybetmesi olarak değerlendirildi.

İSTİKRAR İÇİN EN İYİ SEÇENEK ŞARA

Toplantı sonrası Wall Street Journal’a (WSJ) konuşan üst düzey ABD’li yetkililer, “ABD yönetimi Suriye’de istikrarın korunması için en iyi seçeneğin Ahmed Şara olduğunu düşünüyor” dedi. ABD Başkanı Donald Trump da toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Şara ile vakit geçirmek benim için bir şerefti” derken, Türkiye’nin uzlaşıya varılmasında önemli rol oynadığını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın güçlü bir lider olduğunu vurguladı. Şara ile tekrar görüşmek istediğini ve Suriye tecrübesinin başarı olmasının bölge istikrarı açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Trump, görüşmede Orta Doğu'da barışın detaylarının değerlendirildiğini ve Şara'nın bunu desteklediğini kaydetti.

SURİYE YENİ BİR DÖNEME GİRDİ

Suriye’nin Fransız mandasından kurtulduğu 1946 yılından beri geçen 79 yılda, Beyaz Saray’ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olan Şara ise Fox News’e verdiği röportajda, “Suriye’nin yeni bir döneme girdiğini ve bu yeni dönemde özellikle ABD ile ilişkilerde yeni bir strateji üzerinden ilerlenebileceğini” anlattı. ABD ile bölgesel istikrar ve terörle mücadele konularında konuşarak anlaşacaklarını dile getiren Şara, İsrail ile beklenen güvenlik anlaşması konusunda, "Suriye'nin İsrail ile sınırı var ve İsrail 1967'den beri Golan Tepeleri'ni işgal ediyor. İsrail ile şu anda doğrudan müzakereye girmeyeceğiz, belki Başkan Trump bu tür bir müzakereye yardımcı olabilir” diye konuştu. Şara, Şam’ın Abraham Anlaşmalarına katılmayacağını bir kez daha vurguladığı röportajında, ABD yönetiminin Suriye’ye yönelik yaptırımları tamamen kaldırması için de görüşmelerin süreceğini sözlerine ekledi.

FİDAN: SDG/PKK MESELESİNİN KONUŞULMASI ÖNEMLİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD tarafının daveti üzerine Washington’daki görüşmelere katıldı. Fidan, burada çeşitli konularda kapsamlı temaslarda bulunduklarını belirterek, "Beyaz Saray'ın başta Sayın Trump olmak üzere Suriye meselesinde oldukça yapıcı bir tavır takınmaları, Türkiye olarak bizim çok olumlu bulduğumuz bir husus" dedi. Fidan, görüşmede SDG/PKK meselesinin ele alınmasının önemli olduğunu belirtirken, “Suriye konusunda. Hem Amerikan tarafıyla Suriye tarafının ilişkilerini götürmesi, hem güneyde olan sorun, İsrail'e bakan kısmı, hem kuzeyde, kuzeydoğuda bize bakan kısmı. Bütün bunların hepsiyle ilgili yoğun bir mesai var” diye konuştu. Örgütün varlığının Suriye’nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturduğunu söyleyen Fidan, “Bunu Amerikalıların anlıyor olması tabii önemli. Ve anladıklarını da görüyorum” dedi.







