Kraliyet ailesinde Epstein aforozu

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew, York Dükü dahil hiçbir kraliyet ünvanını kullanmayacağını duyurdu. Prens Andrew, "Kral, yakın ve geniş ailemle yaptığımız görüşmeler sonucunda, hakkımda devam eden suçlamaların Majesteleri ve Kraliyet ailesinin çalışmalarını engellediği sonucuna vardık" açıklaması yaptı. Andrew, "Prens" sıfatını koruyacak. Prens Andrew, bu kararı, kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi ve Çinli casus olduğu iddia edilen bir kişiyle olan bağlantıları ortaya çıkmasıyla artan baskının ardından verdi.