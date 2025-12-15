BM’de İsraillilerin yüzüne baka baka konuştum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 yıllık iktidarları boyunca hep gençlerle omuz omuza yürüdüklerini belirterek, "Siyasetten bürokrasiye ve iş dünyasına her alanda gençlerin önünü açarak yürüdük. Bugün de gençlerin en çok teveccüh gösterdiği, gençlere en çok teveccüh gösteren siyasi hareket biziz. Çünkü biz bu ülkenin en büyük gücünün misyon olarak öz güven ve ideal sahibi bir gençlik olduğuna inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde düzenlenen "AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı" kapsamında gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin pırıl pırıl yüzlü üniversiteli gençleriyle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Türkiye'nin gençlerinin bu milletin geleceğini avuçlarında taşıdıklarını bir an bile akıllarından çıkarmamalarını isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:





PROVOKATÖRLÜK YAPIYORLAR

"Türkiye'de gençlere hep 'Elde var bir' mantığıyla bakanlar olmuştur. Bunları 27 Mayıs'tan 12 Mart ve 12 Eylül'e kadar Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu kesen tüm darbeciler ve darbelerde görürsünüz. Ama biz böyle bakmadık. Biz, gençlere inandık ve gençlerle yol yürümenin faziletine inandık ve bu gençleri sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye kışkırtıp sokaklarımızı alev topuna çevirirken görürsünüz. Bunları Gezi olaylarında ağaç bahanesiyle hükümeti devirmeye çalışırken görürsünüz. Bunları halkın parasını yağmalayan, suç örgütlerini yargıdan kaçırma teşebbüslerinde görürsünüz. Bunları şimdi de sosyal medyada farklı maskeler altında provokatörlük yaparken görürsünüz. Gençlerimizden bu istismarcılara, bu millet düşmanlarına karşı dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Sakın bunlara aldanmayın. Kendiniz için, mürüvvetinizi görmek isteyen anne babalarınız için, bu milletin, bu ülkenin aydınlık geleceği için lütfen gençler bunlara fırsat vermeyin."





MAĞARALAR BOŞALDI, SİLAHLAR YAKILIYOR

Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı bir soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parlamentodaki arkadaşlar da bu 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili görevlerini üstlendiler ve bu çalışmaları süratlendirdik. Bu şekilde devam ediyor. Mağaralar boşaldı, silahlar yakıldı, yakılıyor ve şuan itibarıyla da Güneydoğu'ya Doğu'ya artık bir sulh-u sükun gelmiş vaziyette. Güvenimiz var, eminiz ve artık yaylalara, dağlara herkes rahatlıkla çıkıyor. Çobanlar koyunlarını, kuzularını rahatlıkla otlatabiliyor" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde depremzedelere teslim edilen konutlarla alakalı da Erdoğan "CHP'nin, 'Bunlar bunu yapamaz, yetiştiremez.' dedikleri yerlerde hem deprem konutlarını hem köy konutlarını yaptık. Artık vatandaşlarım yerleşir hale geldi" değerlendirmesinde bulundu.





İSRAİLLİLERİN YÜZÜNE BAKA BAKA KONUŞTUM

Bir öğrencinin Bayraktar KIZILELMA’nın yaptığı son atışlar hakkındaki sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek silahlı kuvvetlerimiz gerek özel sektör, başta Baykar olmak üzere birçok adımları atıyoruz. Yatırımlarımıza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabii burada özellikle de İsrail'in yaptığı ihanetleri bir kenara koymak mümkün değil. Ama bu ihanetlerin karşısında en büyük güç kimdir, neresidir derseniz, burası. Bunu birlikte yapacağız. Dedim ya sizin gözlerinizde ben o inancı, o güveni görüyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine düşen görevin esbaba tevessül olduğunu, gerisinin Allah'a kaldığını dile getirerek, "Biz, her türlü adımı atıyoruz. Az önce gördünüz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda bu konuşmayı yaparken karşımdaki masalarda İsrailli delegeler vardı. Onların yüzlerine baka baka o konuşmayı yaptım. Korkaklarla savaşa gidilmez. Biz, korkak değiliz. Hüküm var ya, 'Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol/Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.' Biz böyle çıktık bu yola. Hamdolsun bunun neticesini de aldık." ifadelerini kullandı. Burada yaptığı konuşmaların özellikle Gazze'yi daha çok dayanma gücüne eriştirdiğinin altını çizen Erdoğan, "Yine BM Genel Kurulunda, Trump'la beraber yaptığımız toplantıda da yine dar kapsamlı olarak özellikle Müslüman ülkeler, orada mesajımızı verdik. Ama burada Türkiye olarak bizim söylediklerimiz Trump'ın yanında iz bıraktı. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde kararlılıkla biz yolumuza devam edeceğiz. Bundan geri adım atmak yok. Geri adım atarsak Allah'a da Gazze'ye de bunun hesabını veremeyiz" şeklinde konuştu.





Gençler bizi soru yağmuruna tutmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluştuğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olduğu 1998 yılında 32. Gün Programında yine Erdoğan’ı ağırlamıştı. O programdan kesitlerin izlendiği buluşmada Erdoğan, 27 yıl sonra bu sefer Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yine aynı mekanda üniversite gençliğiyle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşadığını söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti: "Bugün çatısı altında bir araya geldiğimiz bu tarihi bina, hem şahsımın siyasi hayatında hem de Türk siyasal tarihinde özel bir yere sahip. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane olarak uzun yıllar hizmet veren, İstanbul'un da simge yapılarından olan bu bina aynı zamanda gazeteci, merhum Mehmet Ali Birand'ın hazırlayıp sunduğu '32. Gün' programının çekildiği mekandı. Burada kendisiyle güzel bir sohbet yaptık. O moderatördü ve sevgili gençler de orada bizi soru yağmuruna tutmuştu."



