İnan: CHP yolsuzluk iddialarını açıklayamıyor, siyaset rehin alınmış durumda

Ensonhaber YouTube kanalında katıldığı programda gündemi değerlendiren İnan, başta İstanbul olmak üzere CHP’li belediyelerle ilgili dosyalarda MASAK raporları, banka kayıtları, HTS verileri ve itirafçı beyanlarının yer aldığını vurgulayarak, CHP’nin kamuoyunu tatmin edecek tek bir açıklama dahi yapamadığını söyledi.

İnan, “Burada yalnızca gizli tanıklar yok. Mali hareketler, dekontlar ve resmi kayıtlarla desteklenen bir yapı var. Yolsuzluğun tüm sistematik yöntemleri denenmiş durumda. Buna rağmen CHP yönetimi inkâr siyasetine sarılıyor. Bizim beklentimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu iddialara, bu delillere bir cevap verilmesi. Ama tümden reddediyorlar. Burada açıklanması gereken, aydınlatılması gereken ciddi konular var.” ifadelerini kullandı.





“Sorumluluk siyasi yönetimin omuzlarındadır”





Bir kurumda yaşanan yolsuzlukların yalnızca alt kadrolara yüklenemeyeceğini belirten İnan, “Eğer üst yönetim bu tabloya sessiz kalıyorsa, bu durum açık bir iş birliğidir. CHP yönetimi bugün bu iddiaları sahiplenmekte, açıklamak yerine örtmeye çalışmaktadır. Bir şirketin işte muhasebe müdürü, bir çalışanı ciddi bir şekilde o şirketin kasasından para kaçırıyorsa şirketin genel müdürü de buna şahitse müdahale etmeli. Müdahale etmiyorsa da onun işbirlikçi olduğu anlamına gelir. Bu çalmaya ortak olduğu anlamına gelir. Fakat biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarından hiçbir zaman bu yolsuzluklarla ilgili bir açıklama görmedik. Aksine yoğun bir sahip çıkış gördük. Yoğun bir iş birliği de görüyoruz. İşte Silivri'ye gelip giderek sürekli adeta Cumhuriyet Halk Partisi'ni Silivri'ye genel merkezini taşımış gibi orada bir rehin alınmışlığı da görüyoruz. Esir alınmışlığı da görüyoruz. Sadece biz söylemiyoruz. Vatandaşımız da bunu söylüyor.” diye konuştu.





CHP Genel Merkezi’nin, soruşturmalar karşısında siyasi iradesini kaybetmiş bir görüntü verdiğini söyleyen İnan, bu durumun parti tabanında da ciddi bir rahatsızlık yarattığını dile getirdi.





“Ekrem İmamoğlu’nun en yakın konumunda olan milletvekillerine ciddi miktarda paralar teslim edilmiş ve bunlar gerçekten hukuk cahili. Yani milletvekilliğini, Gazi meclisi, milletvekiline sunmuş oldukları dokunulmazlık hürriyetini bunlar açıkçası bir para kasasını muhafaza etme yöntemi olarak görüyorlar. Bu bakış açısı bile demokrasiye nasıl baktıkları açısından çok tehlikeli bu durum.”





“CHP kendi seçmenini de ikna edemiyor”





İzmir başta olmak üzere birçok şehirde CHP’li seçmenlerin ve parti içinden isimlerin bu süreçten rahatsız olduğunu ifade eden İnan, yolsuzluk iddialarının ve belediyecilikteki başarısızlığın kamuoyu araştırmalarına da yansıdığını belirtti.





“CHP bugün kendi içinde bölünmüş durumda. Yolsuzluk dosyalarına cevap verememeleri ve şehirleri kronik sorunlara mahkûm etmeleri oy kaybını hızlandırıyor” diyen İnan, bu tablonun artık gizlenemediğini söyledi.





“Cumhuriyet Halk Partili özellikle belediyelerinde yaşayan hemşehrilerimiz İstanbul'daki yolsuzluklara inanıyor. Önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? CHP bu kirlilikten arınmalıdır dedi. Bunu Cumhuriyet Halk Partilerinin birçoğu kendi kongrelerinde nasıl rüşvetlerin döndüğünü, pavyonlarda nasıl paralar dağıtıldığını, kendi kongrelerinde nasıl bir siyaseten dizayn edildiklerini kendileri söylüyorlar zaten. Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren birçok vatandaşımız bu meseleyi açıklayamadıklarından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepki ortaya koyuyor. Oyları da bu noktada zaten 25'lere kadar düşüyor.”





“Cumhuriyet Halk Partisi'nde eleştiri yapan tepki gösteren uçan kuş olsa bu konuda tepki gösterdikleri durumlar oluyor ve hemen partinin kapısına koyuyorlar. En son işte bu Mersin milletvekili olan kişiyi farklı düşündü diye hemen yollarını ayırdılar. Bu konuda da Cumhuriyet Halk Partisi’nin genetiği böyle. Bakın bugün Sebahattin Ali'yi kim öldürdü? Önceki dönem genel başkanları Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin katlettiğini söyledi. Bunların edebiyatçılara bakış açısı bu. Hatırlatmak istiyorum. Genç arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir kimin döneminde Bodrum Kalesi’ne sürgüne gönderildi? Mahkemelerde yargılandı. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde öte Zekeriya Sertel'in anılarında vardır. Halikarnas Balıkçısı’nın Mavi Sürgün kitabında vardır. Buradan arkadaşlarıma onu da tavsiye etmek istiyorum. Yani o gün Cumhuriyet Halk Partisi neyse o zulmü nasıl yaşattıysa bugün de farklı düşünen kim varsa onlara aynı zulmü eee yaşatan Cumhuriyet Halk Partisi’ni görüyoruz. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi işte Demokrasinin de celladı, edebiyatın da celladı, sanatçıların da celladı.”





ANKETLER





“Sayın Cumhurbaşkanımız 2023'te almış olduğu oyun üzerine koyarak güçlenerek bir şekilde milletimizden teveccüh almaya devam etmektedir. %52'lere varan bir güçlü bir teveccüh vardır. Biz AK Parti olarak 35'lere dayandık. Vatandaşlarımızla istikrarlı, güvene dayalı 25 senelik o güçlü bağı tescil ederek yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 27'lere düştü ve bu gidişle 25'lere de hapsolmaya eskisi gibi devam edecek.”





“PR belediyeciliği çöktü, vatandaş bedel ödüyor”





CHP’li büyükşehirlerde hizmet yerine algı ve sosyal medya odaklı bir belediyecilik anlayışının benimsendiğini vurgulayan İnan, bunun ciddi bir yönetim zaafı yarattığını kaydetti.

“Siyaset yapmak sosyal medyada içerik üretmek değildir. Siyaset yapmak vatandaşın ihtiyacına göre bütçe hazırlamaktır, hizmet üretmektir. Belediyecilik reklamla değil, hizmetle yapılır. Belediyecilik hiçbir zaman bunların işi olmadı. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de vatandaş kronik sorunlarla baş başa bırakılmıştır. ” değerlendirmesinde bulundu.





“AK Parti’de istişare var, CHP’de tasfiye var”





Parti içi demokrasiye de değinen İnan, AK Parti’de eleştirinin kurumsal mekanizmalarla işletildiğini, CHP’de ise farklı düşünenlerin dışlandığını söyledi.

“AK Parti’de eleştiri bir tehdit değil, güçtür. Biz parti içerisindeki mekanizmalarımızla istişare kültürünü ve atmosferini en çok yaşatan partiyiz. CHP’de ise eleştiri ihraç sebebidir. Bu, CHP’nin genetik bir sorunudur” ifadelerini kullandı.





“Gençlere vitrin değil, yetki veriyoruz”





Gençlerin siyasette temsiline ilişkin de konuşan İnan, AK Parti’nin gençlere sembolik değil gerçek sorumluluklar verdiğini vurguladı. TBMM’deki en genç milletvekillerinin büyük bölümünün AK Parti sıralarında yer aldığını hatırlattı.

“Biz gençlere fotoğraf değil, karar alma yetkisi veriyoruz. Bu fark, siyasete bakış farkıdır” dedi.







