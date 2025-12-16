Özel'in iftiraları apaçık provokasyon

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen “AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı”nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “AK Parti’nin mantığı ‘Cemevi, Cümbüş Evi’ dedikleri için Cemevi’ni Kültür Bakanlığı’na bağladılar” sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

“Son iki asrımız sadece milletimiz için değil, bütün Türk dünyası için zorluklarla, sıkıntılarla ve işgallerle geçti” diyen Erdoğan, “Kültür coğrafyamızın birçok bölgesinde o toprağın kadim kimlikleri, dilleri, inanç değerleri yasaklandı; halklar parçalandı. Türklerin birbiriyle kucaklaşmaması, tek yürek olmaması için tüm yollar denendi. Değerlerine sahip çıkan münevverler Turancılıkla suçlanarak ya hapse atıldı ya sürgün edildi ya da Süleyman Çolpan gibi nicesi kurşunların, dar ağaçlarının kurbanı oldu” ifadelerini kullandı.

CHP’NİN KARA LEKESİ

Türk dünyasının varlığından bahsetmenin 1940’ların tek parti döneminde Türkiye’de de yasaklandığını belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Mesela 1944 yılında sırf Türkiye dışındaki soydaşlarımızla ilgilendikleri için birçok aydın, yazar, sanat erbabı ‘Turancı’ denilerek tabutluklara konulmuş ve işkence görmüştür. Yani tek parti döneminde Türkiye dışında da ‘Türk var’ demek suç sayılıyor, yıllarca tabutluklarda işkence görmek anlamına geliyordu.

Türkiye’ye sığınan Azerbaycan Türklerini Boraltan Köprüsü’nde kurşuna dizileceklerini bilerek katillerine teslim etmiş, tarihe ‘Boraltan Faciası’ olarak geçen bir utanç lekesi bulaştırmışlardır. Boraltan faciası, CHP’nin Türkiye tarihine geçmiş bir kara lekesidir.”

CHP’DEN BAŞKA BİR ŞEY BEKLEMEYİN

“Tek parti zihniyetinin önümüzdeki temsilcisi olan ve günümüzde de yerini koruyan CHP, Türk dünyasına halen şaşı bakmayı, yanlış pencereden bakmayı sürdürmektedir. Karabağ’ın 44 gün süren vatan muharebesinde bunu bir kez daha gördük. Ülkemizin düşmanlarının servis ettiği söylentiler üzerinden Türkiye’yi Azerbaycan’a destek vermekle suçladılar. Hatırlayın, CHP’nin dış politikasını yöneten isim çıktı aynen şunu söyledi; ‘Maalesef gelen haberlerde Türkiye’den Azerbaycan’a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların Azerbaycan’a gönderildiği ifade ediliyor’ dedi. Tıpkı 1945 yılında Boraltan faciasında olduğu gibi Karabağ’ın azatlık mücadelesinde milletimizi mahcup ettiler. Ya, CHP bu. Başka bir şey beklemeyin.”

APAÇIK PROVOKASYON

“Yeni genel başkanın geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında, elinde binlerce soydaşımızın kanı olan Baas diktasını sekülerlik üzerinden aklamaya çalışması, daha ileri giderek CHP ile Baas rejimi arasında özdeşlik kurması, bu zihniyetin halen devam ettiğinin işaretidir. Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları ise bühtandan öte apaçık bir provokasyondur, 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Partimize oy veren milyonlarla birlikte Alevi vatandaşlarımızı da derinden yaralayan bu çirkin yakıştırmaları biz reddediyoruz.”

Gelecek yüzyılı inşa edecek belge

Türk Devletleri ile iş birliğini her alanda güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi’nin, gelecek yüzyılın inşasında önemli bir rehber niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Vizyon belgesinin 6 lehçede ve ortak alfabe ile hazırladığını vurgulayan Erdoğan, belgeyi şöyle anlattı: “Türk Dünyası Vizyon Belgemiz birbirine bağlı 6 bölüm ve 61 alt başlıkta bütüncül bir yaklaşım geliştiriyor. Özellikle son dönemde attığımız karşılıklı adımlarla ülkelerimiz arasında artan güven, bu hedeflerin uygulanabilirliğini daha da güçlendiriyor.”

Türk dünyası güçlenirse insanlık güçlenir

Türk devletleri ile dış ticareti orta vadede 60 milyar dolara, uzun vadede 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, “Ulaştırma ve lojistik stratejileri de bu vizyonun önemli halkalarındandır. Orta koridor, Bakü’den Nahçıvan’a uzanan koridor ve Hazar geçişli hatların bütünleşik bir sistem haline getirilmesi Türk devletleri arasındaki ticaret akışını hızlandıracaktır.Türk dünyası olarak güçlenen birlikteliğimizi, tüm insanlığın barış, huzur ve dayanışmasının da güçlenmesi olarak görüyoruz” vurgusu yaptı.

Hanuka Bayramı’nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilik inancına sahip vatandaşların Hanuka Bayramı’nı tebrik etti. Hanuka Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Erdoğan “Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı kutluyor, kendilerine huzur, esenlik ve mutluluklar temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Düşünce ve Araştırma Merkezi kurulacak

“Vizyon belgesinin en dikkat çekici yanı, dil ve kültürel ortaklığa dayalı genişleyen bir coğrafi ufka sahip olmasıdır” değerlendirmesi yapan Erdoğan, “Belgemizin ayırt edici yönlerinden biri, pek çok somut öneri ortaya koymasıdır. Türk Dünyası Verimlilik Ajansı, Yapay Zekâ ve Dijital Dönüşüm Merkezi, Çevre Fonu, Acil Müdahale ve Sağlık Destek Birimi ile Ortak Dil Platformu kurulması gibi teklifler müşterek ve müreffeh geleceğimizin inşasında önemli alternatifler olacaktır. Şu müjdeyi de sizlerle paylaşmak isterim: Bu kapsamlı vizyon belgesini hayata geçirebilmek gayesiyle bir Düşünce ve Araştırma Merkezi’ni kurmayı planlıyoruz” dedi.







