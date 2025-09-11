Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Fatih Altaylı’nın aylık geliri ve milyonluk saatleri tartışma yarattı

Fatih Altaylı’nın aylık geliri ve milyonluk saatleri tartışma yarattı

Haber Merkezi
16:5411/09/2025, Perşembe
G: 11/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
YouTuber Fatih Altaylı’nın milyonluk saatleri sosyal medyada tepki topladı.
YouTuber Fatih Altaylı’nın milyonluk saatleri sosyal medyada tepki topladı.

YouTuber Fatih Altaylı’nın mahkemede verdiği ifadede aylık gelirini 200 bin lira olarak beyan etmesi kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Altaylı’nın açıkladığı bu rakamın, koluna taktığı milyonluk saatlerle örtüşmediği öne sürülüyor.

YouTuber Fatih Altaylı’nın mahkemede verdiği ifadede aylık gelirini 200 bin lira olarak beyan etmesi kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Altaylı’nın açıkladığı bu rakamın, koluna taktığı milyonluk saatlerle örtüşmediği öne sürülüyor.

“200 bin lira gelirim var”

YouTube’da 1,67 milyon abonesi bulunan ve sosyal medya izlenimleri ile sponsorluklardan ciddi gelir elde ettiği bilinen
Altaylı, mahkemede aylık kazancını 200 bin lira olarak açıkladı.
Ancak uzmanlar ve medya çevreleri, Altaylı’nın YouTube gelirlerinin genel rakamlara göre aylık 15.000–25.000 dolar (güncel kurla 1 milyon liranın üzerinde) olduğunu tahmin ediyor.

Milyonluk saat koleksiyonu

Altaylı’nın açıklamasının ardından, yayınlarında taktığı lüks saatler yeniden gündem oldu. Saatlere olan ilgisi bilinen
Altaylı’nın koleksiyonunda yer aldığı belirtilen bazı modellerin değerleri şöyle:

  1. Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph: 10 milyon TL’nin üzerinde
  2. Rolex Day-Date 40: 2 milyon TL’nin üzerinde
  3. Rolex GMT-Master II: 3 milyon TL’nin üzerinde
  4. Breguet Classique: 500 bin TL’nin üzerinde
  5. Cartier Santos Dumont: 500 bin TL’nin üzerinde
  6. Cartier Calibre de Cartier: 200 bin TL’nin üzerinde
  7. Ikepod Hemipode: 200 bin TL’nin üzerinde

Bu tablo, Altaylı’nın beyan ettiği gelir ile koleksiyonunun piyasa değeri arasındaki çelişkiyi gündeme taşıdı.

Muhalif gazetecilerden tepki

Altaylı’nın mal varlığı ve gelir beyanı tartışılırken, muhalif gazeteciler de daha evvel konuyla ilgili eleştirilerde bulunmuş; gazeteci Enver Aysever, Altaylı’nın yüksek kazançlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:


“Fatih Altaylı’nın bu kadar zenginleşmesi belki hukuki problem değil ama ahlaki problem. Nereden aldın bu paraları? Ne karşılığında aldın? Elinde beyzbol sopasıyla gazeteci çadırı basıp onları dövmek için mi aldın?”

Tartışmalar büyüyor

Fatih Altaylı’nın gelir beyanı ile lüks saat koleksiyonu arasındaki fark, hem sosyal medyada hem de siyasi ve gazeteci çevrelerinde tartışma konusu olmaya devam ediyor.



#Ffatih Altaylı
#saat
#gelir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖZYES TERCİHLERİ BAŞLADI: 2025 YKS Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Özyes tercih kılavuzu PDF indir