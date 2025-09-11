Fatih Altaylı’nın aylık geliri ve milyonluk saatleri tartışma yarattı

YouTuber Fatih Altaylı’nın mahkemede verdiği ifadede aylık gelirini 200 bin lira olarak beyan etmesi kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Altaylı’nın açıkladığı bu rakamın, koluna taktığı milyonluk saatlerle örtüşmediği öne sürülüyor.
YouTuber Fatih Altaylı’nın mahkemede verdiği ifadede aylık gelirini 200 bin lira olarak beyan etmesi kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Altaylı’nın açıkladığı bu rakamın, koluna taktığı milyonluk saatlerle örtüşmediği öne sürülüyor.
“200 bin lira gelirim var”
Milyonluk saat koleksiyonu
- Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph: 10 milyon TL’nin üzerinde
- Rolex Day-Date 40: 2 milyon TL’nin üzerinde
- Rolex GMT-Master II: 3 milyon TL’nin üzerinde
- Breguet Classique: 500 bin TL’nin üzerinde
- Cartier Santos Dumont: 500 bin TL’nin üzerinde
- Cartier Calibre de Cartier: 200 bin TL’nin üzerinde
- Ikepod Hemipode: 200 bin TL’nin üzerinde
Muhalif gazetecilerden tepki
Altaylı’nın mal varlığı ve gelir beyanı tartışılırken, muhalif gazeteciler de daha evvel konuyla ilgili eleştirilerde bulunmuş; gazeteci Enver Aysever, Altaylı’nın yüksek kazançlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:
“Fatih Altaylı’nın bu kadar zenginleşmesi belki hukuki problem değil ama ahlaki problem. Nereden aldın bu paraları? Ne karşılığında aldın? Elinde beyzbol sopasıyla gazeteci çadırı basıp onları dövmek için mi aldın?”
Tartışmalar büyüyor
Fatih Altaylı’nın gelir beyanı ile lüks saat koleksiyonu arasındaki fark, hem sosyal medyada hem de siyasi ve gazeteci çevrelerinde tartışma konusu olmaya devam ediyor.