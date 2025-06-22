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Fatih Altaylı tutuklandı: “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan soruşturma başlatılmıştı

Fatih Altaylı tutuklandı: “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan soruşturma başlatılmıştı

16:4522/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
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Fatih Altaylı tutuklandı
Fatih Altaylı tutuklandı

Youtuber Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altaylı İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Fatih Altaylı tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gelen son dakika haberine göre; Fatih Altaylı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YouTube üzerinden 20 Haziran Cuma günü yayımladığı yeni videosunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal sözler söyleyen Altaylı, "Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var" şeklinde konuşmuştu.


Fatih Altaylı tutuklandı


Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan soruşturma başlatılan YouTuber Fatih Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanını Tehdit” suçlamasıyla re’sen başlatılan soruşturma kapsamında, Altaylı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altaylı, İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. İfadesinde, tarihi bilgiler ışığında yayın yaptığını öne sürerek, "Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi" ifadelerini kullandı. Savcılık ifadesinin ardından Altaylı, tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.


Sevk yazısında yer alan detaylara göre; Altaylı’nın “Fatih Altaylı Yorumluyor: Bunlar denenmişti” başlıklı videosunun 26:53 ile 29:42 dakikaları arasında “Uzak geçmişine bak abi, bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman padişahını yuhlamış bir millettir...” ifadelerine yer verdiği belirtildi.


Savcılık sevk yazısında, bu sözlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit suçu oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi. Yazıda, TCK'nın 310/2 maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına yönelik tüm fiili saldırıların özel suç niteliğinde değerlendirildiği vurgulandı.


Bu kapsamda Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçunu işlediği kanaatine varılarak tutuklanması talep edildi. Nöbetçi mahkeme, sevk talebini kabul ederek Altaylı’nın tutuklanmasına karar verdi.


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