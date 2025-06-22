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Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi

Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi

13:0322/06/2025, Pazar
DHA
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Fatih Altaylı
Fatih Altaylı

Fatih Altaylı, Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle ‘cumhurbaşkanını tehdit' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla ‘cumhurbaşkanını tehdit' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştı.


Şüpheli, üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Altaylı, ilerleyen saatlerde savcılıkta ifade verecek.



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