Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik “tehdit ve hakaret” iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, ifadesinde sözlerinin çarpıtıldığını savundu.
Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik “tehdit ve hakaret” iddiasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Geceyi polis merkezinde geçiren Altaylı’nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Poliste verdiği ifadede suçlamaları reddeden Altaylı, açıklamalarının kasıtlı biçimde çarpıtıldığını savundu. Halk TV'nin haberine göre Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şahsen tanıdığını belirterek, programlarında tarihsel veriler üzerinden değerlendirmeler yaptığını ifade etti. “Bu bilgilerden bir tehdit algılanabileceği aklıma bile gelmedi” dedi.
Açıklamalarının sadece tarihî bir çerçevede yapıldığını vurgulayan Altaylı, “Sözlerimin bu şekilde çarpıtılmasından ve tehdit gibi gösterilmesinden sorumlu değilim” ifadelerini kullandı.