Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik “tehdit ve hakaret” iddiasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Geceyi polis merkezinde geçiren Altaylı’nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Poliste verdiği ifadede suçlamaları reddeden Altaylı, açıklamalarının kasıtlı biçimde çarpıtıldığını savundu. Halk TV'nin haberine göre Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şahsen tanıdığını belirterek, programlarında tarihsel veriler üzerinden değerlendirmeler yaptığını ifade etti. “Bu bilgilerden bir tehdit algılanabileceği aklıma bile gelmedi” dedi.