Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Altaylı, bir açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Bu millet padişahını tahttan indirmiştir" şeklinde tehdit içerikli sözler sarf etmişti.
Fatih Altaylı, YouTube üzerinden 20 Haziran Cuma günü yayımladığı yeni videosunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal sözler söyledi.
GÖZALTINA ALINDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli sözler sarf eden Altaylı için harekete geçildi.
Yapılan açıklamada "Fatih ALTAYLI hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri kullanıldı.