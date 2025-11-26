Fatih Altaylı hakkında karar: Tutukluluğu devam edecek

Sosyal medya kanallarından paylaştığı programında 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı ikinci kez hakim karşısına çıktı. Altaylı'ya, cumhurbaşkanı tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz kurumlarının karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.
Cumhurbaşkanına tehdit sözleri nedeniyle tutuklu bulunan Fatih Altaylı bugün yeniden hâkim karşısında. Altaylı Youtube'daki 20 Haziran yayınında "tehdit suçu kapsamında ve geniş kitlelere iletme kastıyla" yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 22 Haziran'da İstanbul Teşvikiye'deki evinde gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI
Fatih Altaylı'nın yargılandığı davanın ikinci celsesinin görülmesine başlandı. Duruşmada hakim, celse arasında cumhuriyet savcısının mütalaasını açıkladığını belirtti. Cumhuriyet savcısı Fatih Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılmasını istedi.
Altaylı'ya, cumhurbaşkanı tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi
OLAY
Olay Fatih Altaylı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat gereği gözaltına alınarak, tutuklanmıştı.