Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Fatih Altaylı hakkında karar: Tutukluluğu devam edecek

Fatih Altaylı hakkında karar: Tutukluluğu devam edecek

13:0726/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan Altaylı 2. kez hakim karşısında...
Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan Altaylı 2. kez hakim karşısında...

Sosyal medya kanallarından paylaştığı programında 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı ikinci kez hakim karşısına çıktı. Altaylı'ya, cumhurbaşkanı tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz kurumlarının karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.


Cumhurbaşkanına tehdit sözleri nedeniyle tutuklu bulunan Fatih Altaylı bugün yeniden hâkim karşısında. Altaylı Youtube'daki 20 Haziran yayınında "tehdit suçu kapsamında ve geniş kitlelere iletme kastıyla" yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 22 Haziran'da İstanbul Teşvikiye'deki evinde gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.


SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI


Fatih Altaylı'nın yargılandığı davanın ikinci celsesinin görülmesine başlandı. Duruşmada hakim, celse arasında cumhuriyet savcısının mütalaasını açıkladığını belirtti. Cumhuriyet savcısı Fatih Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılmasını istedi.


Altaylı'ya, cumhurbaşkanı tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi


OLAY


Olay Fatih Altaylı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat gereği gözaltına alınarak, tutuklanmıştı.


#Fatih Altaylı
#son dakika
#İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE 2025 SON DAKİKA GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, kimleri kapsıyor?