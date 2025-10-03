'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan tutuklanmıştı: Fatih Altaylı davasında ara karar açıklandı

Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Fatih Altaylı’nın tutukluluk hali devam edecek.