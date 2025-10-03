Yeni Şafak
'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan tutuklanmıştı: Fatih Altaylı davasında ara karar açıklandı

3/10/2025, Cuma
3/10/2025, Cuma
Fatih Altaylı'nın yargılandığı davada duruşma 26 Kasım'a ertelendi.
Fatih Altaylı'nın yargılandığı davada duruşma 26 Kasım'a ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan YouTuber Fatih Altaylı bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Fatih Altaylı’nın tutukluluk hali devam edecek.

Duruşma ertelendi

Mahkeme YouTuber Fatih Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 26 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.



