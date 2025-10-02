Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adresinde yakalandı: Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı

Adresinde yakalandı: Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı

20:252/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanına hakaret ettiği tespit edilen şahıs tutuklandı.
Cumhurbaşkanına hakaret ettiği tespit edilen şahıs tutuklandı.

Antalya'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen bir şahıs takibe alındı. 21 yaşındaki şahıs, teknik ve fiziki takibin ardından ikamet ettiği adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği tespit edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen M.Ü. (21) isimli şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından M.Ü., ikamet ettiği adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.Ü. çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Hakaret
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Sosyal Medya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KİRA ZAMMI EKİM 2025: Kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ev ve iş yeri kira zammı hesaplama