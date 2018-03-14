Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine hakaret eden Selin Şekerci'yi affetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hakaret eden oyuncuyu affetti.

İstanbul 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, “Tehdit” ve “Kamu görevlisine hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan oyuncu Selin Şekerci ile şikayetinden vazgeçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı katılmadı. Şekerci’nin avukatı Nail Gönenli, müvekkilinin iş nedeniyle şehir dışında olduğunu söyledi.

Duruşmada, hakim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından şikayetin geri alındığına dair dilekçe verildiğini söyledi.

İfade verecek

Hürriyet'in haberine göre, hakimin, usul gereği Selin Şekerci’nin ifade vermesi gerektiğini hatırlatması üzerine Şekerci’nin avukatı Gönenli, suçlamanın “Kamu görevlisine hakaret” olduğunu belirterek, “Şikayetten vazgeçilmiştir” dedi.

Selin Şekerci’nin mazeretini kabul eden mahkeme, ifadesinin alınması için bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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