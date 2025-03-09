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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs tutuklandı

22:369/03/2025, Pazar
IHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaretlerde bulunan şahıs tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaretlerde bulunan şahıs tutuklandı.

Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret eden bir şahıs gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şahıs, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

Mersin'in Mut ilçesinde sosyal medyada
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve ailesine hakaret etmekten gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mut ilçesinde sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen A.E.Ş. gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra
Mut Adliyesi
ne sevk edilen A.E.Ş., nöbetçi mahkeme tarafından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.


#Cumhurbaşkanına Hakaret
#Mersin
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