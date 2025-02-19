Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: İstanbul'dan Suriye'ye kaçan şahıs yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ile sosyal medyada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapan

şahsın tespit edildiği, İstanbul Küçükçekmece’de ikamet eden