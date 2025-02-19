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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: İstanbul'dan Suriye'ye kaçan şahıs yakalandı

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: İstanbul'dan Suriye'ye kaçan şahıs yakalandı

Semih Kara
Semih Kara
13:2719/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Suriye'de yakalanan şahıs Türkiye'ye getirildi.
Suriye'de yakalanan şahıs Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 49 yaşındaki T.G.'nin Suriye'de yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ile sosyal medyada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapan
şahsın tespit edildiği, İstanbul Küçükçekmece’de ikamet eden
49 yaşındaki T.G.'nin Suriye’ye gittiği belirtildi.

Suriye'de yakalandı

Şahıs hakkında İstanbul Başsavcılığı’nca yakalama kararının çıkartıldığı kaydedilen açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının çalışması ve EGM Güvenlik Daire Başkanlığı ile Hatay İstihbarat Şube müdürlüklerinin desteğiyle
şahsın Suriye’de yakalandığı ifade edildi.

97 hesaba erişim engeli kararı

Ayrıca Siber Suçlar Daire Başkanlığı tarafından
söz konusu içeriği paylaşan 97 hesapla ilgili adli sürecin başlatıldığı ifade edilirken
, söz konusu hesapların tamamının
mahkeme kararıyla erişime kapatıldığı da kaydedildi.

#Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret Suçu
#Küçükçekmece
#Suriye
#İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube

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