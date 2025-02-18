Zafer Partisi'nde bir gözaltı daha: Peygamber Efendimiz ve ayetlerle dalga geçmişti

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma yürütülen Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'nde bir yönetici daha gözaltına alındı.