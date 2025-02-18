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Zafer Partisi'nde bir gözaltı daha: Peygamber Efendimiz ve ayetlerle dalga geçmişti

Zafer Partisi'nde bir gözaltı daha: Peygamber Efendimiz ve ayetlerle dalga geçmişti

Semih Kara
Semih Kara
09:4518/02/2025, Tuesday
G: 18/02/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Zafer Partili şahsın hakaret içerikli paylaşımları.
Zafer Partili şahsın hakaret içerikli paylaşımları.

Zafer Partisi Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Selim Şahan, dini değerlere hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma yürütülen Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'nde bir yönetici daha gözaltına alındı.

Kayseri teşkilatını yönetiyor

Partinin Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Selim Şahan'ın, Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) ve Kur'an-ı Kerim ayetlerine yönelik hakaret içerikli paylaşımları ortaya çıktı.

Selim Şahan.

İşte o paylaşımlar

Şahıs, X hesabından yaptığı bir paylaşımda
Kur'an ayetlerini alaya alıyor.
Bir başka paylaşımda
Mikail'e (a.s.) hakaret ettiği görülüyor.
Zafer Partili Şahan,
Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) hakaret ederek haddini aşıyor.


#Zafer Partisi
#Selim Şahan
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#Ümit Özdağ
#Dini Değerler
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