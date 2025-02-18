Zafer Partisi'nde bir gözaltı daha: Peygamber Efendimiz ve ayetlerle dalga geçmişti

Zafer Partili şahsın hakaret içerikli paylaşımları.
Zafer Partisi Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Selim Şahan, dini değerlere hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma yürütülen Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'nde bir yönetici daha gözaltına alındı.
Kayseri teşkilatını yönetiyor
Kayseri teşkilatını yönetiyor
Partinin Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Selim Şahan'ın, Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) ve Kur'an-ı Kerim ayetlerine yönelik hakaret içerikli paylaşımları ortaya çıktı.
İşte o paylaşımlar
İşte o paylaşımlar
Şahıs, X hesabından yaptığı bir paylaşımda
Kur'an ayetlerini alaya alıyor.
Bir başka paylaşımda
Mikail'e (a.s.) hakaret ettiği görülüyor.
Zafer Partili Şahan,
Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) hakaret ederek haddini aşıyor.
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