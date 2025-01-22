Türkiye'nin Wilders'i Ümit Özdağ cezaevinde

Parti politikasını yalan haberler ve yabancı düşmanlığı üzerine kuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı. Özdağ önceki gün "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Adliyesi'ne getirilen Özdağ, yaklaşık 3 saat Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan serbest bırakılan Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemede tekrar savunması alınan Özdağ 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklanarak cezaevine yollandı.

IRKÇI AKIMIN TÜRKİYE AYAĞI

Irkçılık üzerine siyaset yürüten Özdağ'ın geçmişi oldukça gizemli. Özdağ, Zafer Partisi'ni kurduğu 26 Ağustos 2021'den bu yana ırkçı paylaşımları ve sığınmacılara yönelik öfke ve nefret dolu söylemiyle öne çıktı. Özdağ'ın Zafer Partisi, Hollanda'da Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Almanya'da AfD lideri Jörg Meuthen, Fransa'da Ulusal Birlik Partisi lideri Marie Le Pen'in öncülük ettiği ırkçı siyasal akımın, Türkiye ayağını oluşturdu. Özdağ, yabancı karşıtı söylemlerin lokomotifi haline geldi. İYİ Parti saflarında iken de sığınmacı karşıtı açıklamalar yapan Özdağ, asıl sıçramayı 2021 yılının mart ayında partiden ayrıldıktan sonra yaptı. "Ayyıldız Hareketi" adı altında oluşum başlatan Özdağ, ardından ırkçı söylemlerini adım adım ideoloji haline getirdi. İl il dolaşıp konferans, seminer ve geziler düzenleyen Özdağ'ın tek gündemi Türkiye'deki sığınmacılar oldu. Aynı zamanda psikolojik harp uzmanı olan Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ırkçı nefreti yaymaya başladı. Irkçılık ve sığınmacı karşıtlığı, Zafer Partisi'nin ilan edilmesi ile de kurumsal kimlik kazandı. 26 Ağustos 2021'de kamuoyu ile paylaşılan "Zafer Partisi Kuruluş Manifestosu", neredeyse tamamen sığınmacı karşıtlığı üzerine kuruldu. 44 sayfalık metnin 4'üncü sayfasında başlayan yabancı karşıtı vurgu son sayfaya kadar sürdü. Özdağ manifestoda milyonlarca sığınmacı ve kaçakla Türkiye'nin parçalanmak istediğini iddia etti.

İLK DESTEK WILDERS'TAN

19 Ocak'ta Antalya'da konuşmasındaki sözleri sebebiyle mahkemeye sevk edilen Özdağ'a ilk destek Hollanda'daki iktidar koalisyonundaki PVV Partisi'nin Genel Başkanı Geert Wilders'tan geldi. Wilders, Özdağ'ın konuşmasını alıntılayarak "Özdağ'ı destekliyorum" mesajını paylaştı.

1 YILDA 777 IRKÇI PAYLAŞIM

Özdağ'ın yabancı karşıtlığı sadece manifesto ile kalmadı. Özdağ, sosyal medya hesaplarını da nefret aracı olarak kullandı. X hesabından 1 yılda bin 677 paylaşım yapan Özdağ, bunların 777'sini Suriyeli ve Afganlar başta olmak üzere yabancı karşıtlığına ayırdı. Zaman zaman da ev ve işyerlerine misafir olduğu Suriyelileri aşağılayan Özdağ, onları hedef göstermekten de çekinmedi. Özdağ son olarak geçtiğimiz nisan ayında Kayseri'deki Suriyelileri adres adres hedef göstermiş, temmuz ayında ise 400'e yakın ev ve iş yeri yakılıp yıkılmıştı. Provokatörlerin büyük çoğunluğu da Zafer Parti'li çıkmıştı.

SOYKIRIMCI İSRAİL'E DESTEK

Türkiye'deki ırkçı-yabancı düşmanlığını kurduğu Zafer Partisi ile kurumsal bir kimliğe dönüştüren Ümit Özdağ, Gazze'de soykırıma girişen İsrail ve destekçilerinin en büyük destekçisi oldu. İşgal edilmek istenen topraklarını savunan Hamas'ın eylemlerini 'terör eylemi' olarak değerlendiren Özdağ, İsrail destekçilerine karşı yapılan boykotu sulandırmak içinde de beraberindeki ergen gençlerle kafe kafe dolaştı. Özdağ'ın adı Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni kurduktan sonra karanlık mahfillerle anılmaya başladı. ASAM'ın daha ilk kurulduğu günlerden itibaren İsrail ve Yahudi lobisi ile güçlü ilişkiler tesis etti











