Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlara alenen tahrik etme suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’da gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldığı yönündeki iddialar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandı. Savcılık, Özdağ’ın işlemlerinin sürdüğünü ve serbest bırakılmadığını duyurdu.
"Haberler doğru değil"
Gözaltına alınmıştı
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlara alenen tahrik etme suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.