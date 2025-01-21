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Ümit Özdağ tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

Ümit Özdağ tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

17:4721/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
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Ümit Özdağ Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alınmıştı
Ümit Özdağ Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alınmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlara alenen tahrik etme suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’da gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldığı yönündeki iddialar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandı. Savcılık, Özdağ’ın işlemlerinin sürdüğünü ve serbest bırakılmadığını duyurdu.


"Haberler doğru değil"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili
"Özdağ'ın serbest bırakıldığı haberleri doğru değildir. Tedbir talebi için çalışmalar yürütülüyor"
açıklamasında bulundu.

Gözaltına alınmıştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında pazartesi günü
"cumhurbaşkanına hakaret"
suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlara alenen tahrik etme suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



#Ümit Özdağ
#gözaltı
#Ankara

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