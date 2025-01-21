Türk ve İslam düşmanı ırkçı Wilders'tan Ümit Özdağ'a destek

Türk düşmanı Wilders ve Ümit Özdağ ırk temelli bir politika izleyen iki isim olarak ön plana çıkıyor.
Türk ve İslam düşmanlığı ile bilinen Hollandalı ırkçı politikacı Geert Wilders, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan Ümit Özdağ’a sosyal medyada destek verdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı
Ümit Özdağ
, Antalya'daki İl Başkanları İstişare Toplantısı'nın kapanışında yaptığı açıklamalar nedeniyle 19 Ocak'ta soruşturma başlatılarak gözaltına alındı.
Destek Türk düşmanı ırkçıdan geldi
Destek Türk düşmanı ırkçıdan geldi
Ümit Özdağ'a destek Hollanda'dan geldi. Hollanda'daki seçimlerde 'göçmen karşıtı' siyasetiyle seçim kazanan ve koltuk sayısını ikiye katlayan ırkçı Özgürlük Partisi'nin (PVV) Genel Başkanı Türk ve İslam düşmanı
Geert Wilders
, X hesabından Özdağ'ın konuşmasını alıntılayarak
"Özdağ'ı destekliyorum"
dedi.
Hali hazırda Hollanda hükümetinin koalisyon ortağı olan Wilders, sık sık
Türkiye karşıtı söylemleri ve İslam'a yönelik hakaretleriyle
biliniyor.
Ne olmuştu?
Ne olmuştu?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı kapanış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak
"Erdoğan ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zarar, son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi'nden daha büyük olmuştur"
gibi ifadeler kullanmıştı.
Bu skandal sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Özdağ, dün 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı ve İstanbul’a götürüldü. Ardından soruşturma,
"halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek"
suçlamasıyla genişletildi.
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