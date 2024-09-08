Özdağ trol ağıyla manipüle ediyor

İYİ Parti eski lideri Meral Akşener’in Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a açtığı 50 bin lira değerindeki manevi tazminat davasına yönelik suç duyurusunda yeni detaylara ulaşıldı. Özdağ’ın dijital mecralar üzerinden kurduğu propaganda ağına dikkat çekilen suç duyurusunda itibar suikastları ile sıkça anılan trol ağının taktik ve eylemlerine yer verildi.

ÇAMUR AT İZİ KALSIN

Kaynağı belli olmayan göçmen karşıtı içeriklerle “Kitleler hemen her konuda manipüle edilmekte” denilen dilekçede “Halk, sosyal medyadan ve basından edindiği ‘bilgileri’ araştırmadan, teyit etmeden peşinen doğru kabul etmektedir. Kişilerin onur, şeref ve saygınlığını hedef alan bu asılsız suçlamalar ve iftira düzeyindeki dedikodular, sonradan gerçek olmadıkları ortaya çıksa bile, geniş kitlelerin ‘ilk duyduğuna inanması’ alışkanlıkları nedeniyle, galat-ı meşhur halini almaktadır” ifadeleri yer aldı.

HABER DEĞİL IRKÇI PROPAGANDA

Demokrasilerde dördüncü erk olarak kabul edilen medyanın Özdağ trollerince “Siyasi amaçlarla kötüye kullanılmakta” olduğu belirtildi. Özdağ’ın siyasi hedeflerine yönelik yapılan itibar suikastlarının “Sonucunda da toplumun bilinçaltında, manipülatif yöntemlerle oluşturulan bu ilk bilgiler, ortada bir delil olmamasına rağmen, yıllarca peşin kabulle, doğru kabul edilerek, yıllarca kişilerin üzerinde taşıdıkları bir leke halini almaktadır” denildi.

KİŞİLİK HAKLARI YOK SAYILDI

Özdağ’ın manipülatif yayınlar yapan medya gücünün, kitlelerin düşüncelerini ırkçı fikirlerle şekillendirdiği ifade edilirken muhataplarının kişilik haklarını “ifade özgürlüğü” “basın özgürlüğü” kavramlarının sağladığı geniş hareket alanı nedeniyle yok saydığı belirtildi. Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, ırkçı ve faşist söylemler üzerinden siyasi kariyerini inşa eden Özdağ’ı Almanya’nın eski faşist lideri Hitler’e benzetmişti.

Dilekçeye ilişkin detaylarda, Adolf Hitler’in propaganda bakanı Joseph Goebbels’in yöntem ve stratejilerinin örnek alındığı ifade ediliyor.











