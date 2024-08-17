Faşist yalanı

Siyasi varlığını ırkçı söylemler üzerine inşa eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine aslı astarı olmayan iddialara sarıldı. Özdağ son olarak “Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği” yalanını ortaya attı. Özdağ’ın paylaştıktan sonra kırptığı mesajda yer alan “Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları” ve “Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına” yönelik iddialar, Adalet Bakanlığı tarafından yalanlandı. “Halkı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlar” hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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3 saat önce