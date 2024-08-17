Faşist yalanı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katıldığı bir programda ABD'nin 2002 yılında kendisiyle nasıl iletişime geçtiğini itiraf ettiği ortaya çıktı. ABD Başkanı Clinton'un NATO ve Avrupa Birliği'nden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısının kendisini doğrudan arayarak Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıya davet edildiğini itiraf eden Özdağ, "Clinton'un Dışişleri Bakan Yardımcısı arıyor. NATO ve Avrupa Birliği'nden sorumluydu. Dedi ki Özdağ nasılsınız? Sağolun teşekkür ediyorum dedim. Ankara'da bir otelde toplantı düzenlediklerini söyledi. Nedir toplantı Genç Dünya Liderleri Zirvesi dedi. Burada Türkiye'den iki dünya görüşünü dinlemek istiyoruz. Sizi muhafazakar dünya görüşünü tanımlamak için davet etmek istiyoruz. Dedimki liberali kim anlatacak. Bir başka isim verdi. Kabul ettim telefonu kapattım." ifadelerini kullandı.