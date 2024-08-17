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Faşist yalanı

04:00 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:52 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ

Siyasi varlığını ırkçı söylemler üzerine inşa eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine aslı astarı olmayan iddialara sarıldı. Özdağ son olarak “Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği” yalanını ortaya attı. Özdağ’ın paylaştıktan sonra kırptığı mesajda yer alan “Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları” ve “Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına” yönelik iddialar, Adalet Bakanlığı tarafından yalanlandı. “Halkı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlar” hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


Ümit Özdağ'dan ABD itirafı: Clinton'un bakan yardımcısı benimle iletişime geçti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katıldığı bir programda ABD'nin 2002 yılında kendisiyle nasıl iletişime geçtiğini itiraf ettiği ortaya çıktı. ABD Başkanı Clinton'un NATO ve Avrupa Birliği'nden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısının kendisini doğrudan arayarak Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıya davet edildiğini itiraf eden Özdağ, "Clinton'un Dışişleri Bakan Yardımcısı arıyor. NATO ve Avrupa Birliği'nden sorumluydu. Dedi ki Özdağ nasılsınız? Sağolun teşekkür ediyorum dedim. Ankara'da bir otelde toplantı düzenlediklerini söyledi. Nedir toplantı Genç Dünya Liderleri Zirvesi dedi. Burada Türkiye'den iki dünya görüşünü dinlemek istiyoruz. Sizi muhafazakar dünya görüşünü tanımlamak için davet etmek istiyoruz. Dedimki liberali kim anlatacak. Bir başka isim verdi. Kabul ettim telefonu kapattım." ifadelerini kullandı.



#Siyaset
#Ümit Özdağ
#Zafer Partisi
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